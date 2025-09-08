400 agentes velan por unas fiestas seguras El dispositivo cuenta con la colaboración de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de otras entidades

CANARIAS7 Teror Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20

En julio ya quedó definido el amplio operativo de seguridad que rodea las fiestas. La sede de la Delegación del Gobierno en Canarias acogió la reunión donde se presentó el plan que coordina el dispositivo de todos los medios de seguridad y emergencia en los actos principales de la festividad. Más de 400 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales y Policía Canaria lo integran.

La reunión estuvo presidida por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, junto al alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, el párroco de la Basílica del Pino, Jorge Martín, y representantes del Ayuntamiento Teror, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, Guardia Civil, Policía Nacional, Cuerpo General de la Policía Canaria y de Policía Local de Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Arucas, Protección Civil, la Diócesis de Canarias, y las empresas Global Salcai-Utinsa, Provital y Cansegur.

En general, el plan mantiene las mismas medidas tráfico, restricciones, efectivos, medios técnicos y de vigilancia del pasado año, donde se observó un incremento en la afluencia de visitantes, que también se prevé este año al coincidir la romería en domingo y el Día del Pino un lunes festivo. Solo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se destinarán unos 200 agentes de la Guardia Civil y 60 agentes de Policía Nacional. A ello se suman efectivos de la Policía Local de distintos municipios, Policía Autonómica, Protección Civil y seguridad privada.

Como el pasado año, el Plan de Seguridad cuenta con la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde y con un sistema de cámaras de vigilancia en circuito cerrado, instaladas en plazas y calles del casco de Teror de mayor afluencia.

La sede de la Delegación del Gobierno en Canarias acogió la reunión. C7