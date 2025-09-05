28.000 personas opositan por 3.118 plazas en la Guardia Civil en toda España
Casi 800 canarios opositan este sábado a la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:34
Un total de 27.614 personas opositan este sábado para acceder a una de las 3.118 plazas ofertadas este año en la Guardia Civil. La primera fase de la oposición, que consiste en exámenes de conocimientos teóricos y psicotécnicos, se celebra en un único día y de manera simultánea en 20 sedes repartidas por doce comunidades autónomas.
En Canarias, los exámenes se desarrollan en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde se han inscrito 791 aspirantes, de los que 236 son mujeres.
A nivel nacional, 8.936 mujeres se presentan a la convocatoria, lo que supone un 32,36% del total de opositores. La edad media de los candidatos es de 27 años y uno de cada tres cuenta con estudios universitarios: 9.754 son titulados superiores, entre ellos 980 con máster y 15 con doctorado.
El proceso selectivo incluye además de los exámenes de conocimientos, pruebas físicas (circuito de agilidad, carrera de resistencia, flexiones y natación), una entrevista personal y un reconocimiento médico. Quienes superen todas las fases ingresarán en la Academia de Baeza (Jaén) o en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), donde cursarán su formación antes de realizar 40 semanas de prácticas en unidades del cuerpo.
