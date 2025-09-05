Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de una convocatoria de oposiciones de la Guardia Civil. C7

28.000 personas opositan por 3.118 plazas en la Guardia Civil en toda España

Casi 800 canarios opositan este sábado a la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:34

Un total de 27.614 personas opositan este sábado para acceder a una de las 3.118 plazas ofertadas este año en la Guardia Civil. La primera fase de la oposición, que consiste en exámenes de conocimientos teóricos y psicotécnicos, se celebra en un único día y de manera simultánea en 20 sedes repartidas por doce comunidades autónomas.

En Canarias, los exámenes se desarrollan en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, donde se han inscrito 791 aspirantes, de los que 236 son mujeres.

A nivel nacional, 8.936 mujeres se presentan a la convocatoria, lo que supone un 32,36% del total de opositores. La edad media de los candidatos es de 27 años y uno de cada tres cuenta con estudios universitarios: 9.754 son titulados superiores, entre ellos 980 con máster y 15 con doctorado.

El proceso selectivo incluye además de los exámenes de conocimientos, pruebas físicas (circuito de agilidad, carrera de resistencia, flexiones y natación), una entrevista personal y un reconocimiento médico. Quienes superen todas las fases ingresarán en la Academia de Baeza (Jaén) o en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid), donde cursarán su formación antes de realizar 40 semanas de prácticas en unidades del cuerpo.

