El año 2022 en España de la A a la Z

Con tan solo 19 años, Carlos Alcaraz, se ha convertido en 2022 en el número uno del tenis mundial, el más joven de la historia. Muchos le preguntan al tenista murciano cuál es su secreto para colocarse entre los mejores del mundo y en muchas de sus respuestas menciona a su abuelo: «Siempre me ha dicho que me enfoque en las tres 'C': Cabeza, corazón y cojones».