Robert Pattinson: «Todo el mundo tiene una opinión sobre su Batman favorito»

Lo nuevo de 'The Batman' nada tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora, una película punk noir musicada por Nirvana, donde Robert Pattinson interpreta el doble papel del protector de Gotham City y su alter ego, el solitario multimillonario Bruce Wayne. Pattinson (Londres, 35 años) ha pasado más de una década huyendo de los fans de la saga de 'Crepúsculo' y de una parte de los fans de 'Harry Potter'.

Ahora, va a tener que hacer lo mismo con los de Batman. Según confiesa, nunca estuvo en sus planes interpretar al vigilante de DC, pero no pudo resistirse a aceptar la propuesta del director Matt Reeves cuando este le planteó el proyecto. La búsqueda de Pattinson de películas más valientes e independientes cambió con 'The Batman', su esfuerzo estratégico por ser un actor respetable está siendo devorado por el legado de su nuevo personaje y, al ver la película, casi tres horas de duración, puede que incluso esté logrando su propósito. Obsesionado con interpretar al héroe de la capa reveló haber estado más de un año preparándose para el papel.

Originalmente, Ben Affleck estaba destinado a dirigir y protagonizar 'The Batman', que iba a existir dentro del universo de los cómics de DC. Affleck se retiró de la franquicia dejándosela a Reeves, quien la reformuló para que fuera una historia independiente dirigida a una audiencia más joven. Tras el abandono de Affleck y los obligados parones provocados por la covid, la producción de la película se ha prolongado durante más de tres años.

Después de un riguroso proceso de casting, Pattinson consiguió el papel de Bruce Wayne, lo que provocó la ira de aquellos que no estaban convencidos de que pudiera hacer justicia al personaje basándose en el trabajo convencional del actor. Pero a medida que el público aprendió más de lo que ha estado haciendo en los últimos años, incluida una serie de películas independientes aclamadas por la crítica, se rindieron a la propuesta dispuestos a darle a Pattinson la oportunidad de demostrar su valía en un filme, que suena a taquillazo.

-¿Cómo se siente interpretando a Batman, uno de los personajes más queridos del universo DC?

-Siempre he sido un gran fan, amaba a Batman desde que era un niño y estoy muy contento de que todos ustedes estén con máscaras para que no pueda leer sus microexpresiones. Es genial tener una base de fans, como la que tiene Batman, para animarnos durante este período de pandemia. Me alegra saber que hay tanta anticipación con este proyecto, sobre todo después de la eternidad que tuvimos que esperar para filmar la película. La naturaleza del papel es un poco extraña, puedes poner a este personaje en tantos géneros y contextos diferentes y mantener su identidad. Además, el legado de las personas que han estado involucradas anteriormente ha dotado al personaje de un gran misticismo y para mí es un gran privilegio tomar el relevo.

-¿Qué sintió al ponerse el traje del murciélago?

-Cuando te pones el traje por primera vez puedes sentirlo. Recuerdo simplemente cruzar el estacionamiento y ver una sombra con las dos orejitas saliendo de la parte superior de mi cabeza, fue realmente extraño.

-Será comparado con los otros actores que interpretaron este personaje antes. ¿Está listo para el intenso escrutinio?

-Todo el mundo tiene una opinión sobre su Batman favorito y su director favorito, pero al mismo tiempo y después de la incertidumbre que ha habido también en la industria del cine, sentir este nivel de euforia con los fanáticos, a pesar de que llevamos tres años trabajando en la película, es increíble. Tuve mucho tiempo para pensar en ello. Me seleccionaron siete u ocho meses antes de que empezáramos a filmar, y tuve la oportunidad de experimentar muchos sentimientos diferentes.

-¿Le dan miedo las 'bativoces', como usted y el director Matt Reeves califican las críticas de los fans que no le veían enfundado en el traje de Batman?-Comenzaron a templarse y eso me ha ido quitando presión. Es algo muy raro, cuanto más te pones el traje, más encarnas al personaje, hasta sentirlo como algo orgánico, como si fuera parte de ti. Lograr la comunión con el personaje era parte de mi trabajo y ahora parece como si las voces estuvieran gritando a otra persona.

-¿Le gustó el proceso de transformación que ha tenido?

-Desde el primer día de ensayos, estuvimos entrenando unas seis horas al día. Fue divertido y me encantó cómo Rob Alonzo preparó la coreografía. Una vez que te acostumbras, puedes hacer esas escenas de lucha una y otra vez.

Pattinson, enfundado en el traje de Batman.

-Entrenó con Zoe Kravitz, la hija del músico Lenny Kravitz...

-Sí, entrenamos juntos los dos, y con los dobles de los demás. Le dije: 'Realmente no quiero lastimarte', y ella me dijo: 'Confía en mí, no me lastimarás'. Recuerdo que el primer día me dio una patada en la cabeza (se ríe).

-¿Qué le atrajo del guión?

-Cada película de Batman se ha hecho a su manera. Lo que realmente me emocionó de este guión y la visión de Matt fue su forma de entender la historia. Hemos honrado la franquicia creada en 1939 inventando un Gotham de acuerdo al siglo XXI.