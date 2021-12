'Spider-Man: No Way Home': Un multiverso sin fin Marvel sigue haciendo caja con la mezcla en un universo alternativo de personajes y tramas en una simpática y entretenida aventura del Hombre Araña

El Duende Verde, al que da vida Willem Dafoe, regresa en 'Spider-Man: No Way Home'.

Mapa de situación. Estamos en la fase 4 del MCU (Marvel Cinematic Universe). El retraso en el estreno de 'Viuda negra' por la pandemia fue solo un espejismo ante la avalancha de películas y series que la factoría propiedad de Disney lanza sin descanso: 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', 'Bruja Escarlata y Visión', 'Falcon y el Soldado de Invierno', 'Loki' , 'Ojo de Halcón'... La excusa perfecta es el 'multiverso', el universo paralelo o alternativo en el que se mezclan personajes y tramas. Tienen cabida hasta los superhéroes muertos y los villanos derrotados.

Apenas un mes después de la plúmbea 'Eternals' llega la tercera entrega de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Antes de él hubo una trilogía del Hombre Araña dirigida por Sam Raimi con Tobey Maguire y dos capítulos a cargo de Marc Webb con Andrew Garfield. El mapa para guiarnos entre franquicias no oculta que Sony tiene en su mano salvar a unas salas de cine bajo mínimos por el covid. La venta previa de entradas hace confiar en que la simpática y entretenida 'Spider-Man: No Way Home' logre una abultada taquilla.

Una imagen de 'Spider-Man: No Way Home'.

La juventud de Holland ha marcado esta última trilogía arácnida, más cercana a las comedias estudiantiles que a la épica de héroes atormentados. Por primera vez la identidad de Peter Parker se desenmascara y no puede llevar una vida normal. Así que recurre al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch)... que el próximo mayo tendrá su segunda película como protagonista. Y así hasta el infinito.