Autoridad Internacional de los Fondos Marinos: «No se aprobará la minería submarina si no hay protección medioambiental»

Este año, los fondos marinos han estado muy presentes en las cumbres a nivel internacional, pero no por su estado de salud sino por ver cómo se pueden explotar los minerales que hay en el lecho marino y oceánico. Durante meses se ha debatido si se debe o no aprobar la minería submarina: «No es posible decir cuándo podría comenzar», asegura Michael Lodge, presidente de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés). Esta organización, nacida en 1994, controlar las actividades de exploración y explotación de los recursos en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. El británico Lodge es su actual presidente y tiene una máxima: «Si no hay protección ambiental, no hay minería», detalla en Voces 2030. Y además advierte: «La salud de los océanos no es buena».

-¿Cuál es el estado de salud de los océanos y mares del mundo? El cambio climático es una grave amenaza para la salud de los océanos del mundo. Los fondos marinos, en particular, son una zona de la que sabemos muy poco y, para protegerla, primero tenemos que entenderla. Cuarenta años de exploración de las profundidades marinas han sido esenciales para generar conocimientos y desarrollar medidas para proteger la salud de nuestros océanos. -¿En qué medida se está cumpliendo este ODS 14? Actualmente, el mundo no está en vías de cumplir el ODS 14. Sin embargo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) contribuye a la labor mundial sobre los ODS, entre otras cosas apoyando la investigación científica, aportando datos esenciales a las bases de datos mundiales y cooperando con sus socios. La Autoridad participa en la Evaluación Mundial de los Océanos, que elabora un índice para medir la salud de los fondos marinos. Como parte de esta importante labor, colaboramos con socios en la exploración marina y también hemos creado DeepData, la mayor base de datos del mundo dedicada a almacenar información sobre los fondos marinos. Esta herramienta incluye información clave sobre la salud de los océanos, como la temperatura, la salinidad, el pH, etc. La protección del medio marino es una parte fundamental de nuestra misión y estamos comprometidos con la consecución del ODS 14, entre otros objetivos. -¿En qué estamos fallando? -La salud de los océanos está en claro declive debido a la contaminación, la destrucción de hábitats, la sobrepesca y los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ninguna de las cuatro metas del ODS14 que debían madurar en 2020 se ha alcanzado a tiempo. Sin embargo, se han producido avances positivos en algunos aspectos del ODS 14, en particular el lanzamiento en 2020 del Decenio de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas, al que contribuye la ISA, y el aumento constante de las zonas marinas protegidas. -¿Qué es lo que más le preocupa del estado de los océanos y los mares? La crisis climática es la amenaza más grave a la que se enfrenta el mundo, y no vamos por buen camino para alcanzar el ODS 14 y otros compromisos mundiales clave. Para hacer frente a este reto, los países, la sociedad civil y las comunidades deben trabajar juntos y el multilateralismo es el mejor camino a seguir. Esta es la razón por la que nuestra organización se ha comprometido a trabajar con socios internacionales como la Organización Marítima Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y nuestros Estados miembros y observadores para desarrollar normativas para la explotación de los fondos marinos. Los océanos son un recurso mundial compartido, y es más importante que nunca proteger los entornos marinos y establecer una vía para una actividad económica sostenible y regulada en los fondos marinos. -¿Son visibles algunos de los efectos del cambio climático y cómo pueden afectarnos en nuestra vida cotidiana en la Tierra? -Los efectos del cambio climático están a nuestro alrededor, incluso en los fondos marinos de los océanos del mundo. Globalmente, los océanos son responsables de secuestrar alrededor del 25% de las emisiones cada año. El cambio climático está afectando a los océanos de muchas maneras, como el aumento del nivel del mar y el deshielo del Ártico, y también está contribuyendo a las inundaciones, sequías, patrones climáticos severos y más. Apoyamos la investigación científica de los fondos marinos, y esperamos que los conocimientos que aporte, junto con las importantes negociaciones que se están llevando a cabo, desempeñen un papel clave para ayudar a proteger los océanos para las generaciones futuras. Este tipo de cooperación mundial es más importante que nunca, ya que los efectos de la crisis climática continúan en todo el mundo. -¿Qué ocurrirá si no lo hacemos? -El cambio climático amenaza los océanos del mundo de muchas maneras, entre ellas la pérdida de biodiversidad. Los océanos y los fondos marinos desempeñan un papel crucial en el medioambiente mundial, y proteger la salud de los océanos debe ser una prioridad. La explotación responsable y sostenible de los fondos marinos es una vía para acelerar la transición energética ecológica mundial, ya que en ellos se encuentran muchos de los minerales esenciales necesarios para los vehículos eléctricos, las baterías y otras tecnologías ecológicas. -El tema de la minería submarina es uno de los más debatidos en los últimos años, ¿cuál es la situación actual? -Los debates sobre el desarrollo de un marco normativo mundial para organizar las actividades mineras en los fondos marinos se llevan debatiendo desde hace más de 10 años. A lo largo de los años se han logrado avances significativos, especialmente desde 2021, a la luz de la clara vía adoptada por los Estados miembros de la AIS para avanzar y finalizar las negociaciones. El trabajo que se está realizando tiene como objetivo proporcionar el marco normativo más estricto posible para garantizar que, en caso de que se lleven a cabo actividades mineras en los fondos marinos, se hará sobre la base del enfoque de precaución y de los mejores conocimientos científicos disponibles, con todos los mecanismos de salvaguardia en vigor. No es posible decir cuándo podría comenzar la minería de los fondos marinos en este momento, ya que las negociaciones están en curso. Sin embargo, no se iniciará ninguna actividad minera antes de que los Estados miembros de la ISA lleguen a un acuerdo sobre la normativa relativa a la explotación económica y la protección del medio ambiente. -¿Confía en que para 2030 habremos cumplido este ODS? -Estamos firmemente comprometidos a dar lo mejor de sí misma en el esfuerzo mundial por cumplir este objetivo fundamental.