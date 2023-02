El Gobierno publica el primer mapa para el despliegue de la eólica marina

El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta mañana al primer Plan de Ordenamiento del Espacio Marítimo (POEM) que servirá, entre otras cosas, para el despliegue de la eólica marina. Un primer paso que llega tras varios retrasos: «Ha sido un proceso arduo y complicado», señalan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con esta aprobación, el departamento liderado por Teresa Ribera destina 5.000 kilómetros cuadrados de aguas españolas para el despliegue de la eólica offshore.

Bajo esta directriz, esta tecnología renovable tan solo tendrá disponible el 0,46% de los casi un millón de kilómetros cuadrados de aguas territoriales ordenadas en estos planes. En concreto hay 19 zonas frente a las costas españolas «y sólo ahí se podrán instalar estos parques», apuntan desde el MITECO.

Una nueva variable que las empresas del sector de las renovables tendrán que sumar a proyectos de despliegue. «Se han reducido mucho las zonas desde los primeros borradores publicados», añaden. Según los datos en poder de la Asociación Eólica Española (AEE) a finales de 2022 había 15 proyectos de eólica offshore, pero en fase muy inicial. «Vamos con retraso y no se puede parar», advierte una alta directiva del sector.

Estos planes han delimitado las aguas españolas atendiendo criterios ambientales, seguridad marítima y defensa nacional. «Se garantiza la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables», comenta el equipo de Teresa Ribera. Así los parques eólicos marinos estarán incluidos en los ZAP, zonas de alto potencial. «Las empresas tienen identificadas zonas donde les gustaría desarrollar sus proyectos, nosotros las hemos delimitado».

Un trabajo en el que han participado desde las comunidades autónomas hasta distintos actores de la sociedad civil. «No hay que cometer el mismo error que con la terrestre y poner aerogeneradores por todos lados», señala Cristóbal López, portavoz del área marina de Ecologistas en Acción.

De la misma manera que ocurre con los aerogeneradores en tierra, las empresas tendrán que presentar su declaración de impacto ambiental. Por el momento, los POEM aprobados tendrán una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y el ministerio espera que sirva para probar la tecnología y alcanzar los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Conflictos y denuncias

A pesar de ser considerado como una de las palancas en las que la economía española se impulsará para la descarbonización y alcanzar los 3GW de energía limpia en 2030, las voces críticas no se han hecho esperar, incluso antes de apretar el interruptor de encendido.

«Hay grandes incógnitas, pero los impactos son evidentes quieras o no disfrazarlos», revela Torcuato Teixeira, gerente de la Asociación de Armadores Peca-Galicia-Arpega-Obarco.

Desde el Miteco aseguran que se «han escuchado a todos». Una de las reivindicaciones de las oenegés ecologistas ha sido que estas instalaciones estén a 30 o 40 metros sobre el mar para «evitar influir en la pesca y alimentación de las aves». Una reclamación también acogida por el sector turístico para no modificar el paisaje de las costas.

Sin embargo, no se han recogido en todos los lugares «debido a las particularidades de la costa española». La plataforma continental de la península ibérica no es muy amplía: «En España es muy estrecha y llegas pronto al talud continental donde, de repente, alcanzan profundidades de 2.500 metros en el Mediterráneo y hasta 4.000 metros en el Atlántico». Por ello no se ha fijado una distancia mínima común y las que se han establecido, señala el ministerio, se han hecho de acuerdo con las Comunidades Autónomas.

Por ejemplo, la distancia más corta con la costa se encuentra en Canarias donde uno de los polígonos queda a escasos 1.850 metros. Mientras que en Galicia, la mínima se establece en 21 kilómetros.

Precisamente, la zona noratlántica es la que más superficie tendrá disponible para el desarrollo de parques offshore con casi más de 2.500 kilómetros cuadrados de los 5.000 disponibles. La zona levantino-balear es la más pequeña con 475 kilómetros cuadrados, seguida de la canaria con 561 kilómetros cuadrados. «Son suficientes para alcanzar los objetivos del PNIEC», afirman fuentes del ministerio.

La mayoría, en China

En la actualidad, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), la capacidad eólica offshore es de 60 GW, una cifra muy lejana a los 2.000 GW, que estima el organismo internacional para ayudar a conseguir mantener la temperatura mundial en 1,5 grados y lograr las cero emisiones.

En total, en la actualidad, 33 nuevos parques eólicos marinos entraron en funcionamiento a nivel mundial, dónde China aglutina la mayor parte de ellos. El mar que baña Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Bélgica y Países Bajos cuenta con una profundidad media de 700 metros y es el que aglutina gran parte de la energía generada bajo esta tecnología.

En España, la falta de desarrollo legislativo y la complicación del terreno bajo el mar ha frenado su desarrollo. En la actualidad, de los 28.210 megavatios de 'offshore' instalados, el 99,6% son de cimentación fija.