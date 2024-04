Las medusas se adelantan al verano

Algunas pautas de prevención

Ante las medusas, Josep-Maria Gili recomienda ante todo sentido común. No bañarse si nos están advirtiendo de que están en la costa es, de entrada, la recomendación más lógica. Untarse bien de crema solar no solo protege del sol, también pueden hacer que la piel sea menos receptiva a la picadura. Y si pican no se debe aplicar amoníaco, ni alcohol, ni vinagre ni vendajes a presión, por mucho que diga la -errada- sabiduría popular. Tampoco es recomendable frotar la zona. Cada medusa tiene un protocolo de actuación diferente, pero la 'Guía de identificación de medusas y otros organismos gelatinosos', publicada por el Institut de Ciéncies del Mar y CSIC, recomienda como patrón general para todas eliminar los restos, lavar con agua de mar y aplicar frío en el sitio afectado. Por supuesto, ante complicaciones o incluso si no se tiene muy claro qué hacer, la mejor solución es acudir a profesionales sanitarios. En las playas que cuentan con personal de socorro, sus profesionales saben ya qué se debe hacer.