Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Señal en directo | Isabel Díaz Ayuso participa hoy en el II Foro Líderes con Propósito

Señal en directo | Isabel Díaz Ayuso participa hoy en el II Foro Líderes con Propósito

Este encuentro, organizado por Vocento, une empresa y humanismo, y sitúa el propósito en el centro como multiplicador de la confianza

C. P. S.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:39

Comenta

Desde primera hora de la mañana y a lo largo del día de hoy, la Fundación Francisco Giner de los Ríos de Madrid se convierte en el punto de encuentro donde pensadores, políticos y líderes empresariales reflexionan sobre humanismo, propósito y confianza, en un momento en el que el avance de la inteligencia artificial hace más importante que nunca situar a las personas en el centro de las organizaciones.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la diputada y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, son algunos de los participantes en esta jornada, que también cuenta con las ponencias del neurocientífico Mariano Sigman, el filósofo Jose Antonio Marina, el economista Jordi Gual y el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga.

Asimismo, intervienen los máximos responsables de las compañías que forman la comunidad de Líderes con Propósito: CEU San Pablo; Deloitte; Ecoembes; Iberia; ISDIN; ISS; L'Oréal; McDonald's; Novartis; Salesforce; Santander y Tendam.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  3. 3 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  8. 8 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  9. 9 Operación Opson XIV: investigan a una empresa de Alicante por vender bananas como plátanos de Canarias
  10. 10 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Señal en directo | Isabel Díaz Ayuso participa hoy en el II Foro Líderes con Propósito