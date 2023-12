La COP28 entra en el descuento con la amenaza de Europa de dejar la cumbre

Amanece en Dubái y la parada de metro Expo2020 está prácticamente vacía. Este martes, según lo previsto por la presidencia de Sultan Al-Yáber, habría que comenzar a quitar carteles y hacer las maletas. La realidad es «anoche las negociaciones acabaron a las tres de la mañana», señalan fuentes de la delegación española presente en Dubái. En los pasillos de los pabellones las caras acumulan cansancio, ojeras y tensión. «Todo está sobre la mesa», aseguran. «Ya se nos ha confirmado que las negociaciones se van a alargar, probablemente hasta el día 14», añaden otras fuentes.

Según ha podido saber este periódico, algunos miembros del equipo de la organización de la COP28 han recibido un mensaje en el que se les pide que extiendan su trabajo hasta el jueves 14. «Yo tengo mi vuelo para el viernes», aseguró Wopke Hoekstra, comisario europeo para la Acción Climática. «Estamos a la espera de que la presidencia presente un nuevo texto tras las críticas duras y generalizadas al borrador», señalan fuentes españolas. «Decepcionante», «desastroso», «inaceptable» fueron algunas de las palabras escuchadas este lunes tras recibir la propuesta de Al-Yáber sobre el nuevo Balance Mundial que ha de regir la descarbonización de las economías mundiales para los próximos años. «No refleja la ciencia», advierten las organizaciones ecologistas.

La gran oposición llegó de los estados del Paciífico. «No podemos apoyar un texto que es nuestro certificado de defunción», advirtió Cedric Schuster de Samoa, presidente de la Alianza de Pequeños Estados Insulares. «No podemos firmar un texto que no contenga compromisos sólidos sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles», añadió.

La presidencia emiratí propone en su borrador, un texto listo para aprobar, que los estados entre otras opciones puedan reducir la producción fósil, pero en ningún momento pedía un compromiso con el abandono, ni siquiera la reducción de la producción de gas, petróleo y carbón.

Más contundente fue el ministro de Medioambiente de Irlanda, Eamon Ryan, que aseguró ante RTE, la cadena pública irlandesa, que «Europa abandonará las conversaciones sobre el clima si no se modifica el borrador del acuerdo COP28». No es la primera vez que el bloque comunitario realiza esta amenaza, el año pasado en Sharm el-Seij (Egipto) Frans Timmermans, ahora ex vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, apuntó lo mismo ante la inacción de la presidencia egipcia en las últimas hora de la COP27.

No obstante, más comedidos se mostraron Wopke Hoekstra, comisario europeo para la Acción Climática, y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Todo está sobre la mesa y tenemos horas y días por delante», apuntaron anoche. «No nos vamos a ir de aquí sin los mensajes claros que el mundo necesita», destacó Ribera.

A lo largo del día de hoy, tras un descanso de los negociadores se espera un nuevo borrador que incluya las actualizaciones de

El perfil bajo de Estados Unidos y China

El lenguaje español es sabio y tiene frases que son el fiel reflejo de la realidad. «Hasta el rabo, todo es toro» o «quien calla otorga». En las últimas horas, los pequeños estados insulares han presentado su oposición al texto, los grupos ecologistas se han manifestado, Europa ha mostrado su decepción con la propuesta, Brasil no la acepta, pero ni Estados Unidos, ni China, ni tampoco Arabia Saudí han pronunciado una sola palabra sobre el artículo 39 del borrador del Balance Mundial.

Arabia Saudí sí que se ha opuesto desde el primer día a decir adiós a los combustibles fósiles, porque «el Acuerdo de París habla de reducir emisiones, no de combustibles en concreto», argumentan constantemente. El país árabe es uno de los principales exportadores de petróleo del planeta.

Sin embargo, es más llamativo el silencio de los dos gigantes del planeta: China y Estados Unidos; Estados Unidos y China. Ambos copan las emisiones de gases de efecto invernadero y, especialmente, Pekín es gran consumidor de carbón, uno de los más contaminantes. La última declaración conocida data del fin de semana, antes de este borrador. «El acuerdo sobre combustibles fósiles no es perfecto, pero es clave para el éxito de la COP28», comentó un emisario chino a Reuters, pero no concretó nada sobre el fin de estos carburantes.

Por su parte, John Kerry, al frente de la delegación estadounidense, afirmó que «esta es la última COP en la que tendremos la oportunidad de mantener vivos los 1,5 grados». «No creo que nadie aquí quiere ser asociado con el fracaso en cumplir con esta responsabilidad. Históricamente no se pide a mucha gente en la vida pública que tome decisiones de vida o muerte».