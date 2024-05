«Soy biólogo por Félix Rodríguez de la Fuente»

Hace casi 20 años, las facultades de Periodismo se llenaron de jóvenes estudiantes queriendo ser como los redactores de Crónica Global, el periódico de Amparo Larrañaga, Belén Rueda, José Coronado o Alicia Borrachero. A finales de los 90, Telecinco estrenaba la serie 'Periodistas' y provocó un aluvión de matriculaciones en esta carrera. Algo similar ocurrió en las facultades de Medicina con las series 'Urgencias' y 'Hospital Central'. Pero antes, mucho antes ocurrió lo mismo con Félix Rodríguez de la Fuente.

«Decidí estudiar biológicas porque me encantaban los programas de Rodríguez de la Fuente», responde Juan Carlos Blanco, doctor en Biología. «A mí siempre me gustaron mucho los animales desde pequeño, pero digamos que él me enganchó», añade al otro lado del teléfono. «A mi me abrió una ventana», señala Theo Oberhuber, especialista en temas relacionados con la conservación de la naturaleza y cofundador de Ecologistas en Acción. «Siempre me ha interesado la naturaleza, pero su trabajo despertó en mí un interés mayor que me convirtió en ecologista», destaca.

Médico de profesión, Rodríguez de la Fuente se convirtió en la voz de la naturaleza y la ecología en la España de los 60 y 70. «No había nadie capaz de comunicar como él lo hacía», asegura Oberhuber. «Y me atrevo a decir que aún hoy no hay otro igual», añade.

El Félix naturalista, el Félix que se convirtió en el ídolo de millones de niños llegó a los televisores españoles en 1964. Aquel año, Rodríguez de la Fuente entró en los estudios de Prado del Rey de Televisión Española con un halcón sobre el guante de su puño. El servicio de correos de la cadena recibió centenares de misivas tras aquella aparición, una de ellas era la de Juan Carlos Blanco. «Le escribí unas cuantas», recuerda entre risas. «Tenía nueve o diez años y yo le contaba que me encantaban los animales y sus programas».

De la Fuente se quedó en TVE y Blanco recibió una respuesta. «Enloquecí. Se lo conté a mis padres y a mis amigos», rememora. El médico castellano ya era una celebridad entre los españoles. «Supo rodearse de personas que le enseñaron mucho a él y que le permitió luego mostrarlo a la gente», comenta el cofundador de Ecologistas en Acción.

Así llegaron series como Fauna o Planeta Azul, pero muy especialmente los 124 episodios de El hombre y la Tierra, que pudieron ser más, pero un fatídico accidente acabó con el personaje y dio comienzo a la leyenda. «Hubo mucha y hay mucha polémica, quizá se podría haber contado de otras maneras, pero nos permitió tener un poco más del conocimiento de la naturaleza», explica Theo Oberhuber. «Digamos que nos enseñó lo que es y lo que significa la conservación de la naturaleza y no explotarla para vivir como así ocurría en aquellos años», apostilla Blanco.

Esta la herencia de De la Fuente más allá de los platós, la otra herencia del naturalista: cofundador de la Sociedad Española de Ornitología, fundador de WWF España, impulsor de las primeras leyes españolas de protección de la naturaleza y de conservación de especies amenazadas como las rapaces, el lobo o el lince ibérico. Y un legado más intangible: herederos como Oberhuber, Blanco, Miguel Delibes de Castro o Joaquín Araújo. ¿Podría haber otro Félix Rodríguez de la Fuente? «Complicado».