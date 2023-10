«Nuestros abuelos tenían una mentalidad de consumo responsable, nosotros la hemos perdido»

Este año, España ya ha sufrido un tirón de orejas por parte de la Comisión Europea en cuanto al cumplimiento de los objetivos de reciclaje. No es la primera vez que ocurre y ni tampoco es la última. Esta semana, la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF) ha advertido que que, efectivamente, el porcentaje de residuos separados y preparados para la recuperación o el reciclaje alcanzó el 40,5% en 2020 en el conjunto del país, lejos de la meta comunitaria del 50%. Sin embargo, en otros ámbitos del sector sí cumplimo y «somos líderes», destaca Alicia García-Franco, directora general de la Federación española de recuperación y reciclaje. Pero más allá de mirar a la industria, García-Franco también pide mirar a las casas, porque «hay que cambiar este modelo de usar y tirar».

-¿Cómo ve ese cumplimiento de ese objetivo número 12 del que estamos tratando?

-Este ODS es fundamental para nuestro futuro, no tenemos dos plantas y los recursos son finitos. Es importante cumplir con este objetivo y desde el sector impulsamos el uso y empleo de materias primas recicladas frente. Con este gesto somos capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y se recorta también el consumo eléctrico. Actualmente, apenas, estamos en los primeros pasos y nos queda todavía un largo camino por recorrer. Es necesario cambiar ese sistema lineal de producir, consumir y tirar por uno que sea circular. No solo es esto, también hay que impulsar el ecodiseño y establecer un mercado estable de materias primas recicladas que nos permita competir con las materias primas naturales.

-Entonces, ¿es un problema de dinero?

-Es el reto que nos queda por cumplir. Hemos dado un gran paso de disponibilidad tecnológica que nos permite hacer posible alcanzar ese objetivo. Llevamos mucho tiempo investigando y afinando muchísimo el trabajo, pero ahora es preciso que los gobernantes y los fabricantes hagan una apuesta de verdad por el ecodiseño.

-¿Cuál es la receta para revertir esa tendencia?

-La Unión Europea ha hecho una apuesta importante en su agenda con la apuesta de economía circular. Bruselas ha hecho una apuesta por el diseño y el reciclaje y, últimamente, apuesta por exigir a los fabricantes un porcentaje de material reciclado. Esto es fundamental, porque si a los fabricantes les obligas ayudas a que los recicladores lo vuelvan a poner en el mercado. También hay una apuesta decidida por la reutilización y la reparación.

-¿Cuándo se logrará alcanzar esa circularidad?

-Nos quedan siete años para 2030 y es verdad que ahora vamos a una velocidad muy rápida en producción y consumo responsable. En las generaciones anteriores, el aprovechamiento estaba en su ADN y solo compraban lo que necesitaban. Nuestros abuelos tenían esa mentalidad y ahora la hemos perdido, porque no compramos solo lo que necesitamos. Esa es la clave, ese pensamiento y la veo en las siguientes generaciones. No sé si llegaremos a 2030, pero sí tengo la certeza de que hemos avanzado un paso.

-En España, vemos muchas cifras de reciclaje y la diferencia entre ellas, a veces, es abismal. ¿Se recicla en nuestro país?

-Los residuos tienen nombre y apellidos, es decir, tenemos residuos domésticos, comerciales e industriales. En los domésticos suspendemos y lo hacemos en comparación con el resto de Europa, porque no estamos alcanzando los objetivos que nos exigen. Es cierto que las administraciones están trabajando en ello, pero no a la velocidad que se nos exige por parte de Europa. En parte, es culpa de los consumidores, porque no actuamos del todo bien en la separación. En el caso de comerciales e industriales en algunos casos somos pioneros como por ejemplo en las baterías de automoción. Es importante el apellido de esos residuos, porque en metálicos cumplimos por encima de los objetivos europeos, en plásticos, es verdad, bajamos. Por eso es muy difícil decir si cumplimos o no, porque en algunos aspectos somos pioneros y en otros suspendemos. No me gusta generalizar.

-¿Estamos haciendo todo lo posible como sociedad para fomentar el reciclaje y la reutilización?

-Nos queda mejorar en todo, porque es cierto que es un desafío volver a ese modelo de economía circular y productos de consumo responsable. Debemos mejorar todos los integrantes de la cadena de producción. Se están tomando las medidas adecuadas, porque así lo exige la ley, pero el consumidor todavía tiene que aprender.

-Ha hablado del ecodiseño, ¿cuáles serán los materiales que van a copar el mercado en el futuro?

-El futuro siempre será una combinación de materiales. Es verdad que el metal es infinitamente utilizable, por ejemplo, ahora podríamos estar usando aceras de puntas de flechas de los romanos, porque por mucho que los fundas y lo vuelvas a introducir en el ciclo no va a perder ninguna de sus propiedades. El metal va a estar aquí siempre, también pasa lo mismo con el papel y el cartón. También habrá plástico y vamos a tener que seguir mejorándolos para que no se hagan con sustancias nocivas para el medioambiente o para la salud humana. No hay que demonizarlo, porque nos permite que haya, por ejemplo, menos desperdicio alimentario, nos ha permitido avances en medicina o textiles.