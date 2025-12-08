En estado crítico un joven que cayó al mar mientras pescaba en Lanzarote
El chico, de 27 años y de nacionalidad italiana, estaba acompañado de otro hombre pudo salir del mar por sus propios medios
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:47
Los servicios de emergencia rescataron este lunes a un hombre de 27 años y de nacionalidad italiana que cayó al mar, en torno a las 15.50 horas de la tarde, tras el impacto de una ola mientras pescaba en la playa de Los Charcones, Lanzarote. El joven fue rescatado en parada cardiorrespiratoria y fue trasladado en estado crítico al hospital Doctor José Molina Orosa.
El hombre, residente en el municipio de Yaiza, estaba acompañado de otro hombre también de nacionalidad italiana, que pudo salir del agua por sus propios medios, mientras que el primero fue rescatado por el helicóptero Emerlan.
Cabe destacar que este domingo un fuerte golpe de mar causó la muerte de cuatro personas y una desaparición en unas piscinas naturales ubicadas en la zona de Los Gigantes, Tenerife.