Canarias asistió este domingo al «episodio más trágico de los últimos quince años en Canarias» en un único evento. Así ha calificado el presidente de la asociación Canarias 1.500 km de Costa, Chano Quintana, el golpe de mar que se ha cobrado la vida de cuatro personas en Los Gigantes (Tenerife) en medio de una prealerta por fenómenos costeros.

La tragedia, sin embargo, no sorprende a los canarios que a menudo denuncian las imprudencias de los turistas, pero Quintana asegura que la raíz del problema es clara: una falta de comunicación efectiva entre las autoridades y el sector hotelero con los visitantes.

«Los avisos no llegan y levamos tiempo reclamando que cuando se activa una prealerta o alerta, todos los hoteles tendrían que advertir sobre el peligro a sus clientes con un cartel en varios idiomas: hoy no acuda a la playa, hoy no se acerque a la costa, ni siquiera para hacerse selfies».

Según explica, la mayoría de las víctimas de este tipo de incidentes son turistas que creen erróneamente que las piscinas naturales son zonas seguras, aún cuando el mar está en malas condiciones. A esto se suma un desconocimiento de cómo se comporta, en base a series de olas, por lo que se confían cuando parece que baja el oleaje. «Los turistas creen que dentro del perímetro están a salvo, pero se convierten en trampas mortales».

Una ola significativa, insiste, puede elevar el nivel del mar por encima de los muros de protección de la piscina natural, generar un «efecto abanico» que inunda el vaso de la piscina y, posteriormente, provocar un rebote de agua hacia mar abierto con fuerza suficiente para arrastrar a cualquier persona que se encuentre en su interior.

La propia asociación ha captado imágenes tomadas instantes antes del suceso en las que se observan dos grandes olas golpeando la piscina natural y al menos 13 personas en su interior. «Son imágenes impactantes que muestran claramente cuál era la situación y no se puede permitir», insiste Quintana.

65 fallecidos y un patrón claro

La radiografía del último año, según las estadísticas de la asociación Canarias 1.500 km de Costa, dibujan un panorama inquietante sobre la seguridad en el litoral del archipiélago. Canarias cuenta en 2025 a 65 fallecidos por accidentes acuáticos, incluyendo las últimas cuatro víctimas mortales por el accidente de Tenerife.

Una cifra similar a la del año pasado, si bien el cómputo total de víctimas —que incluye a los críticos, graves, moderados y rescatados— ha aumentado un 35%. «Los accidentes en el mar superan cada año a los muertos por tráfico», recuerda Quintana y subraya que Canarias es la única comunidad de España donde la primera causa de muerte accidental son este tipo de accidentes.

Además, el perfil de las víctimas también parece tener un denominador común: el 65% se encontraban en el mar o cerca de la costa mientras estaba activa una prealerta o alerta por fenómenos costeros, lo que demuestra la falta de información que reciben los turistas. «Es la prueba del algodón: no hay información», afirma. «Un simple mensaje va a salvar un montón de vidas».

