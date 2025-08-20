Detenidas dos personas por el robo de artículos de lujo valorados en 16.000 euros en Fuerteventura Los supuestos autores aprovecharon que los cerrojos de las puertas no funcionaban correctamente para acceder al interior del establecimiento

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:55

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable ha aclarado un delito contra el patrimonio ocurrido a finales del mes de junio en Fuerteventura, tras el robo de gafas, relojes y ropa de un conocido establecimiento perteneciente a una cadena de tiendas de marcas. El valor de los efectos sustraídos alcanzaban aproximadamente unos 16.000 euros.

La intervención comenzó tras el aviso de la central de alarma del local, donde las cámaras de seguridad captaron a dos personas vestidos completamente de negro, con capuchas que ocultaban su identidad, mientras introducían la mercancía en bolsas de basura.

Cuando los agentes se personaron en el lugar, los autores ya habían logrado huir, sin dejar rastro ni huellas que facilitaran su identificación. Debido a la dificultad del caso, el Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable se hizo cargo de las investigaciones, ampliando la búsqueda a las cámaras de seguridad no solo del propio establecimiento, sino también de los comercios de las inmediaciones, ya que el hurto se había producido en plena zona comercial, generando inquietud entre el sector.

Asimismo, gracias a la labor de los agentes se pudo comprobar que el hurto no fue un hecho improvisado, sino un plan planificado. Los autores lograron llevarse 113 gafas de sol, 21 relojes y 27 prendas de reconocidas marcas. Este importante botín requirió que los investigadores llevaran a cabo una labor paciente y minuciosa para poder seguir su rastro.

Tras semanas de investigación, el análisis combinado de pruebas y dispositivos de vigilancia estática permitió acotar la zona de residencia de los sospechosos. Finalmente, los agentes lograron localizar el domicilio de los presuntos autores, procediendo no solo a su plena identificación, sino también a su detención.

Los detenidos junto con las diligencias instruidas al efecto, quedó a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario.

Con esta actuación, la Guardia Civil consigue esclarecer un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que había generado una sensación subjetiva de inseguridad en el tejido comercial de la localidad. De esta forma, se devuelve la tranquilidad a la zona y se reafirma la eficacia de la labor investigadora de sus agentes. No obstante, la investigación continúa con el objeto de recuperar el total de los efectos sustraídos, motivo por el cual no se descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.