Los médicos inician una huelga de cuatro días para mejorar sus condiciones laborales y defender su «dignidad profesional» Unos 6.000 profesionales de Canarias están llamados a secundar el paro estatal desde este martes al viernes. Exigen al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio

Concentración en junio de este año durante la huelga médica convocada por un estatuto marco propio.

Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Los médicos de Canarias -y de todo el país- están llamados a iniciar este martes una huelga que se prolongará hasta el viernes para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto marco propio para la profesión al margen del que recoge las condiciones laborales del resto de categorías profesionales del sistema sanitario.

El Sindicato Médico Canario (CESM) secunda la convocatoria de la confederación estatal de la organización «en defensa del reconocimiento profesional, laboral y retributivo del colectivo médico y facultativo» porque, sostiene en un comunicado, las propuestas actuales del Ministerio «siguen siendo totalmente insuficientes para dar respuesta a sus necesidades reales»

El Sindicato Médico en las islas advierte además a la Consejería de Sanidad del Gobierno canario que «cualquier mejora que se alcance en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad deberá ser aplicada directamente en el archipiélago».

En su nota, CESM Canarias insiste en que las reivindicaciones propias del colectivo médico en el archipiélago «son irrenunciables, y continúan pendientes de cumplimiento». Entre ellas cita la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del SCS; el traslado abierto y permanente, operativo a partir de enero de 2026; y la mejora salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.

«Estas demandas son esenciales para evitar la fuga de talento, garantizar la estabilidad de las plantillas y asegurar una atención sanitaria de calidad a la población canaria», añade el comunicado.

La organización sindical médica asegura que su movilización de esta semana «se realiza desde la máxima responsabilidad, con el objetivo de defender la dignidad profesional del colectivo y, sobre todo, garantizar un futuro viable para la sanidad pública en Canarias y en España». «Movilizarnos hoy es proteger la sanidad que nuestros pacientes y nuestras familias que merecen mañana», afirma el sindicato.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) critica que el ministerio mantenga su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II: «Graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. El nivel de responsabilidad no es tenido en cuenta para la clasificación».

Además, exigen que se califiquen las jornadas de guardias como actividad extraordinaria, que se garantice su retribución por encima de la hora ordinaria, y que dichas horas computen como tiempo trabajado para la jubilación. Y piden que se elimine la movilidad forzosa y un régimen de incompatibilidades que consideran «discriminatorio».

La huelga viene acompañada de concentraciones: este martes habrá en los centros sanitarios y el jueves se realizarán movilizacones unitarias. En Gran Canaria está convocada ante la Delegación del Gobierno, en la plaza de La Feria de la capital grancanaria, a las once de la mañana y en Santa Cruz de Tenerife, a la misma hora, en la Subdelegación del Gobierno.

Otra huelga por lo contrario

El nuevo paro de médicos y facultativos llega pocos días después de que los sindicatos de la mesa de negociación del estatuto marco (UGT, CC OO, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde) hayan programado una huelga indefinida a partir de enero también contra el estatuto marco.

Sin embargo, su motivo es el contrario: rechazan que los médicos tengan una ley propia y critican la «deslealtad» del Ministerio por haber tenido negociaciones «paralelas» con el Sindicato Médico para tratar las condiciones de estos profesionales.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad encabezado por Mónica García apela a la «responsabilidad colectiva» de no bloquear el texto del Estatuto Marco porque ello supondría perder una «oportunidad histórica» de reformar una ley que lleva dos décadas paralizada y que mejorará las condiciones laborales de los y las profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), según informa Efe.

El Ministerio defiende su texto porque supone el fin de la inestabilidad mediante ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años, reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17, delimita el número de las que se pueden hacer semanalmente, reconoce que las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a las mismas, no generen deuda horaria, entre otras muchas mejoras.