Las enfermeras y enfermeros homenajeados junto a Rita Mendoza, presidenta del CELP (en el centro). C7

Homenaje a las enfermeras de oro de Las Palmas: «Pusieron las bases de nuestro actual sistema de salud»

El Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) agasajó a 19 profesionales que cumplieron sus 50 años de colegiación entre 2024 y 2025

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:48

Comenta

El Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) homenajeó el pasado viernes a 19 profesionales que cumplieron sus 50 años de colegiación entre 2024 y 2025. El acto se celebró en el Hotel Santa Catalina, situado en la capital grancanaria.

La organización colegial destaca en una nota que las y los colegiados de oro finalizaron sus estudios entre 1974 y 1975 y ya llevan cinco años retirados del ejercicio activo de la enfermería.

Fueron, asegura, testigos de los grandes cambios experimentados por la profesión y su labor sigue aportando sabiduría y experiencia a las generaciones más jóvenes.

En agradecimiento, el Colegio les brindó un merecido homenaje lleno de agradecimiento y profunda admiración.

El acto contó con la colaboración del Consejo Canario de Colegios de Enfermería y tuvo como organizadoras a Lidia Nuez, directora de Proyectos del CELP, y a Mari Carmen Escalada, profesional muy querida y respetada, antigua docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y maestra de varias generaciones de enfermeras actualmente en activo.

Las enfermeras y los enfermeros de oro homenajeados. C7

El timplista German López puso la banda sonora, acompañado por Yuniel Rascón a la guitarra y Carlos Meneses al contrabajo.

La presidenta del CELP, Rita Mendoza, agradeció la labor de las personas homenajeadas, 16 mujeres y 3 hombres que representan la memoria viva de la enfermería en Canarias.

El nivel de excelencia y reconocimiento social alcanzado por la enfermería en la actualidad, señaló Mendoza, se debe en gran parte al esfuerzo y la dedicación de los profesionales de antaño, que pusieron las bases de nuestro actual sistema de salud.

