La sobrecarga en Farmacia retrasa terapias oncológicas en el Insular

La planta de Oncología del hospital Insular de la capital grancanaria está «al límite», según profesionales del servicio. Afirman que la sobrecarga de trabajo, que repercute directamente en el paciente, y la incapacidad de la farmacia del centro para llevar a cabo la ejecución de numerosos ensayos clínicos internacionales, producto de la masificación del centro, hacen que los pacientes no puedan recibir un tratamiento que afecta directamente a su calidad de vida.

Poder aplicar estos ensayos clínicos experimentales «en muchos casos supone una mejora sustancial en la calidad de vida del paciente»

«Mala gestión»

El ritmo al que tienen que trabajar en la planta oncológica del Insular es abrumador. Cada día, de lunes a viernes, 90 pacientes reciben su tratamiento de quimioterapia, lo que da buena muestra de la saturación que existe. Es por ello que el personal pide más apoyo y más medios. «Si la farmacia no es capaz de suministrar los medicamentos , la cadena se paraliza, y el principal perjudicado es el paciente», añade la fuente.

No comprende como una sobrecarga en la farmacia le impide «poder recibir un tratamiento que me puede salvar la vida».

Estos estudios de fármacos experimentales, además de aligerar el número de tratamientos convencionales, permiten desarrollar terapias que dan buen resultado a muchos pacientes, como la inmunoterapia. «Si no conseguimos que la situación cambie, numerosos pacientes seguirán sin poder recibir una terapia más efectiva. Ahora mismo podríamos definir el estado de Oncología del Insular como agonizante», añade el profesional.

Los pacientes son los principales perjudicados de esta situación. Uno de ellos, que está a la espera de recibir uno de los fármacos experimentales de un estudio internacional, se muestra «desolado» ante la parálisis que sufre la cadena de gestión. No comprende como una sobrecarga en la farmacia le impide «poder recibir un tratamiento que me puede salvar la vida». Es un panorama que produce «impotencia», porque los pacientes «son conscientes del gran esfuerzo que realiza el personal médico para traer esos estudios al hospital, pero una vez aquí no se pueden aplicar». Tantos los pacientes como el equipo médico confían en que el cambio de Gobierno, y por lo tanto de gestión en el hospital, repercuta también en una mejor gestión del centro hospitalario, porque lo que está en juego «no son votos, son vidas humanas», tal y como sentencia el paciente.