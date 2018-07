El presidente remite los convenios a los ministerios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no adelantó ayer fecha alguna para plasmar los convenios bilaterales pendientes entre el Estado y Canarias, cuya firma es necesaria para poder ejecutar los recursos recogidos en los Presupuestos de 2018 para carreteras, obras hidráulicas, empleo, vivienda y costas, entre otras materias, y que deben establecer las partidas plurianuales para los próximos ejercicios.

En respuesta a la demanda de celeridad que le planteó la diputada de CC, Ana Oramas, en el pleno del Congreso, Sánchez se limitó a remitir el futuro cumplimiento de los compromisos de la agenda canaria a la interlocución directa con los diferentes ministerios. «Hay muchísimas cuestiones sectoriales que tienen que ver con el convenio de carreteras o con el Plan de Empleo, a las que estoy convencido de que los ministros y ministras sabrán dar respuesta», señaló.

La breve e imprecisa alusión del jefe del Ejecutivo causó inquietud entre los diputados canarios, tanto de la oposición como de los grupos que lo apoyan, que ante la falta de concreción y tras la reciente experiencia de lo que ha costado poner en marcha el descuento del 75% para viajar a la península, ponen en cuestión la capacidad del Gobierno del PSOE para cumplir con solvencia y garantías la agenda canaria.

«Lo único que ha dejado claro es que no se entera», aseguró Oramas sobre la respuesta de Sánchez al término de la sesión plenaria, «pero quiero pensar que no es falta de voluntad política, sino de desconocimiento», añadió. La diputada nacionalista expresó su preocupación por la escasa comprensión de la realidad canaria que atribuye al equipo de Gobierno socialista. «Los errores del 75% no se pueden repetir con los convenios pendientes de carreteras, obras hidráulicas, empleo, infraestructuras turísticas, vivienda o costas, que son esenciales para Canarias», expuso, «pero los ministros, secretarios de Estado y funcionarios no tienen ni idea de que existe el REF, no saben que los convenios son plurianuales, y hay que explicarles también que lo que no se pueda ejecutar en el ejercicio de 2018 se incorpora a los Presupuestos Generales del año que viene», añadió.

En esta línea, Oramas recordó que en contra de lo que han apuntado sobre el convenio de obras hidráulicas la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, «ningún ministerio puede reasignar a otros territorios los recursos destinados al Archipiélago».

Desde las filas de Unidos Podemos, socio del PSOE, el diputado por Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez lamentó también la indefinición de Sánchez sobre el convenio de obras hidráulicas y adelantó que su grupo ha presentado una batería de preguntas al Gobierno para recabar información. «No sabemos qué va a pasar», expuso, «y si en verano se produce otra crisis como la de las cianobacterias se acordará todo el mundo de ese dinero pendiente de ejecutar», añadió.

Por su parte, el diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal considera que Pedro Sánchez «no parece tener mucha intención» de cumplir «todo lo que Mariano Rajoy aprobó para Canarias».