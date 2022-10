Noemí Santana se presenta a primarias como candidata a la Presidencia

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, ha comunicado este jueves en una carta a la militancia de Podemos que se presenta a las primarias para ser de nuevo candidata a la Presidencia del Gobierno canario. La carta, a la que ha tenido acceso este periódico y titulada «Defender lo conquistado», dice así:

En el año 2019, logramos un hito importante: por fin, 26 años después, desalojamos a Coalición Canaria del Gobierno de Canarias. Nadie duda de que la irrupción de Podemos y nuestro trabajo de oposición fueron clave como palanca de cambio para que esto sucediera.

Estos más de tres años, desde que firmamos el «Pacto de las Flores», han sido más duros de lo que jamás imaginamos. Nos ha tocado lidiar con una pandemia mundial, una crisis migratoria, una guerra, una inflación disparada o la erupción de un volcán. Difícil encontrar un contexto más complicado. Pero lo hemos superado, y lo hemos hecho desde las políticas sociales: teniendo como prioridad proteger a las personas más vulnerables.

Y si una dificultad hemos encontrado, sin duda, esa es la de la herencia recibida. En gestión de derechos sociales nos encontramos un panorama desolador, mucho peor de lo esperado. Falta de personal, de presupuesto, medios técnicos más que obsoletos, expedientes abandonados en cajas… Literalmente, encontramos una consejería abandonada, donde se notaban tantos años de no apostar por las políticas sociales.

Ha costado, pero por fin empezamos a darle el vuelco que esta tierra merece. Un pequeño balance de nuestra gestión: hoy otorgamos más del doble de prestaciones canarias de inserción, hemos aumentado el presupuesto en un 20% respecto a cuando llegamos, se han dado pagas extraordinarias en diciembre a las pensiones no contributivas, duplicamos el dinero a ayuntamientos para políticas sociales, damos más altas que nunca en Dependencia, hemos aprobado una Estrategia Canaria de Transición Igualitaria, y, en unos meses, tendremos por fin la renta canaria de ciudadanía, que afronta sus últimos trámites parlamentarios.

Defender lo conquistado.



Tengo algo que contarles:https://t.co/kYXlKx0Bz8 Noemí Santana Perera (@noepmp) October 6, 2022

¿Satisfechas? En parte. Porque hemos logrado grandes cosas, pero queremos más. Vinimos a la política a cambiar las cosas, a hacer real todo aquello que es posible. Pero nos queda aún mucho esfuerzo que hacer para mejorar la vida de la gente de Canarias y para seguir siendo la fuerza transformadora que es Podemos en los gobiernos donde estamos. Porque no estamos aquí para gestionar mejor que los de antes, que también, sino para transformar y conquistar nuevos derechos para la ciudadanía.

He pensado mucho en estas últimas semanas sobre si debía volver a presentarme a nivel autonómico, hacerlo en otros niveles o, incluso, volver a mi puesto de trabajo. Por cuestiones familiares y de salud, desde luego la política a este nivel no es muy recomendable. El precio que se paga por ser de Podemos, además, es cruel. He soportado estos años que se inventaran cosas personales, que publicaran que estaba desaparecida cuando estaba de permiso de maternidad, que se inventaran una lujosa reforma de despacho que nunca existió o que se pusieran trabas a un derecho como el de conciliar teniendo un bebé recién nacido. O incluso que llegáramos a recibir amenazas mi hijo y yo. Lo asumo, sé que va en el cargo y es el precio que hay que pagar con combatir contra algunos poderosos que pensaban que Canarias iba a ser suya para siempre. Pero es algo que cansa, por supuesto.

Por eso, como les decía, y desde la convicción de que estamos en la política de paso, y que esto no es un oficio para toda la vida, me planteé si este era el momento de continuar o de cambiar de sitio. Lo he hablado en familia, con mis compañeras del equipo de la consejería, con la dirección del partido en Canarias y en el Estado (gracias Ione, gracias Laura, mis secretarias generales) y por supuesto, con mucha de esa militancia de Podemos que es responsable de que estemos donde estamos. Todas estas voces me han insistido en una idea: no es el momento de abandonar. Hay que continuar el trabajo iniciado esta legislatura y garantizar que estos derechos sociales conquistados durante estos años perduran en el tiempo y se garantizan tal y como debe ser. Hay cosas que no nos ha dado tiempo a terminar y necesitamos una legislatura más. Porque está en juego volver a retroceder. Porque en este momento, más que nunca, necesitamos un sistema de protección y un estado del bienestar para la gente más vulnerable.

Por ello, les anuncio lo siguiente:

Me presentaré a las primarias de Podemos que dan inicio el próximo día 10 de octubre, y lo haré de nuevo como candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Si así lo quiere nuestra militancia y salgo elegida, trabajaré desde esa candidatura con un objetivo prioritario antes que ninguno: lograr la máxima unidad posible de la izquierda canaria. Con el único objetivo de sumar.

Porque hay algo por encima de todas nosotras, por encima de partidos y personas: garantizar el futuro de la gente de esta tierra. Y nos lo jugamos el próximo mes de mayo del 2023.

No podemos dejar que vuelvan.

Nos va la vida en ello.

Noemí Santana.