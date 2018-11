Justicia prepara unas oposiciones por concurso que priman los méritos

El Ministerio de Justicia negocia con los sindicatos que la convocatoria de empleo público que saldrá en breve para las plazas de 2017, 2018 y 2019 se haga mediante concurso oposición, lo que implica valoración de los méritos e indirectamente mayores facilidades para los interinos que ya trabajan en la administración.

Aún no hay un acuerdo cerrado, si bien los sindicatos como Comisiones Obreras respaldan están fórmula para garantizar las plaza a los que ya están trabajando. En Canarias, más del 50% de los trabajadores de la administración de Justicia son interinos. «Aún no hay nada cerrado. Continúan las negociaciones pero desde CC OO consideramos que es la mejor opción y lo más justo porque hay muchas personas trabajando con formación y no se puede dejar todo a un examen», señala la portavoz de CC OO en asuntos de justicia, Dulce Paz.

Según ha trascendido, el borrador que está sobre la mesa contempla que baste con un 6 para superar el examen (en la anterior convocatoria la nota requerida era un 8,5). En el caso de que haya notas superiores existirá un coeficiente corrector para que puedan aprobar aunque no alcancen esa nota, indican fuentes cercanas. Los méritos, que tienen los que están trabajando, supondrán un 40% de la nota (en la anterior convocatoria representaron el 20%).

Las noticias que han trascendido sobre la posibilidad de que se convoque este concurso-oposición ha provocado el rechazo de miles de opositores que se preparan en Canarias para afrontar el examen, al limitarse sus posibilidades. «El concurso oposición es una fórmula extraordinaria porque rompe con los principios de igualdad, mérito y capacidad para la función pública recogidos en la Constitución», indican fuentes del colectivo, que alertan de que, además de esta convocatoria para 2019, el ministerio planea una segunda también bajo esta fórmula que prima los méritos.

Desde CC OO se defiende a los interinos y el proceso de selección. «No entran enchufados sino personas que cumplen con los méritos», señala.