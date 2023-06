Fernández espera que el voto canario sea clave en las cortes

Coalición Canaria considera que es «el único partido que piensa en Canarias». Así lo han defendido este viernes la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias y exportavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas; la diputada y candidata nacionalista a revalidar su cargo en la Cámara Baja, María Fernández; la alcaldesa de Mogán y presidenta de Juntos por Mogán, Onalia Bueno; y el primer teniente de alcalde de CC del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, durante un encuentro celebrado en el Mirador de las Dunas de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria.

En él, Ana Oramas se sintió satisfecha al afirmar que «los canarios nos han mostrado una vez más su confianza para que los nacionalistas seamos quienes sigamos trabajando y defendiendo cada una de las Islas».

Además, aseguró que «los canarios necesitamos ser egoístas el próximo 23 de julio y pensar en nosotros porque sino harán lo que hacen siempre, olvidarnos el día después de las elecciones».

Por su parte, María Fernández dijo que «lo mejor que le puede pasar a Canarias es que el día después de las elecciones leamos que necesiten a los canarios para gobernar».

En su discurso, añadió que «los canarios deben saber que el próximo 23 de julio no se elige ni izquierda ni derecha, sino que se eligen a los diputados canarios». No se trata de Sánchez o de Feijoo. El voto útil es el 75% para volar, las guaguas gratis o que un bote de leche cueste lo mismo aquí que en península. Nos merecemos ser iguales que ellos».

La nacionalista subrayó: «Sin voz y sin compromiso por nuestra tierra, Canarias no avanza. Es una cuestión que se ha demostrado con hechos a lo largo de la historia, que el voto a la derecha o a la izquierda no tira de nuestras islas, no consigue guaguas gratis, no logra el descuento del 75% en los aviones o los barcos. Aquí los únicos que levantamos la voz por nuestros derechos somos nosotros, Coalición Canaria».

Onalia Bueno remarcó la crisis migratoria

También habló Alejandro Marichal, que indicó que la cercanía es la garantía del éxito. «María Fernández ya es la única diputada nacionalista de esta provincia y es la garantía para que Coalición Canaria se oiga en Madrid, demostrará que los jefes del partido se encuentran en Canarias escuchando a los canarios y canarias, y defenderá nuestros intereses y prioridades ante un Estado que olvida que Canarias tiene unas sin-gularidades que hay que respetar, que no se venden, que las normas aprobadas allí, deben ser adaptadas para nosotros los canarios. María Fernández será la persona que nos defienda», comentó.

Por su parte, Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, remarcó la crisis migratoria que ha sufrido Canarias, en especial Gran Canaria, el sur de la isla, como ejemplo del abandono del Estado hacia Canarias: «Les da completamente igual lo que ocurre aquí, porque estamos lejos. Somos invisibles para ellos. No hay ni uno que hable de este asunto en Madrid ni uno. A nosotros nos toca mirar por nosotros mismos porque sino no lo hará nadie», zanjó.