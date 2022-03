Vuelo cancelado

Soy de los que gusta organizar la vida con tiempo. Por ello, para un compromiso familiar a fin de mes en Madrid gestione la compra de los pasajes aéreos en diciembre. Y ahí quedó la cosa. O mejor dicho, quedaba. Días atrás recibí un correo de la aerolínea para advertirme de que cambiaba el horario de la ida. Y se me facilitó la posibilidad de aceptar sobre la marcha. Lo intenté, varias veces, sin suerte, por lo que me propuse valorar alternativas para zanjar el trámite.

No hubo necesidad, pues llegó un segundo correo. Entonces se me ocurrió llamar por teléfono para arreglar la cosa. Mientras me atendía, la operadora nada más hacer la gestión me informó sobre cambios en el trayecto de regreso, aspecto inédito en las comunicaciones electrónicas. Y no era baladí la alteración. Resulta que el vuelo había literalmente quedado fuera de la programación, sin alternativa en toda esa jornada para el regreso de modo directo a casa. Repliqué solicitando una alternativa con otra compañía, al amparo de los 'Derechos del pasajero aéreo' que respalda AENA, donde se dice que «usted tendrá la opción de elegir entre un transporte alternativo...». Según leí el párrafo íntegro, la operadora cortó abruptamente.

Hice varias llamadas posteriores para arreglar el entuerto. Con nuevos operadores, como única alternativa, un vuelo de madrugada a Bilbao para horas después ir a Lanzarote. Se negaron en banda a negociar un desplazamiento a Gran Canaria o Tenerife con posterior enlace con Guacimeta. Total, al final opté por adquirir nuevos billetes, con otra compañía, y pedir la devolución de una operación que se cobró al poco de la compra. Rechacé un vale.

Ahora, a esperar semanas o meses por el reembolso. Y con la duda razonable de cuándo y cómo se efectuará el abono al Estado del 75% de ayuda a los residentes canarios; si es que esta devolución tiene lugar.