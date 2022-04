Las motos eléctricas se ponen de moda ante la subida de los carburantes

Martes, 19 abril 2022, 22:48

La subida de los precios en general, y de los combustibles en particular, están haciendo que conducir a diario se esté convirtiendo en un verdadero lujo. en la búsqueda de alternativas más económicas de movilidad, especialmente en las grandes ciudades, y aparte del transporte público, las motos eléctricas se están convirtiendo en una alternativa cada vez más valorada. Así, las matriculaciones de motocicletas eléctricas en el primer trimestre del 2022 han aumentado un 94 % con respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que las de ciclomotores eléctricos lo han hecho en un 88 %.

Las motos, ya de por sí, tienen muchos beneficios frente a los coches y suponen un gran ahorro, pero es que, además, las eléctricas tienen muchas más ventajas: coste por kilómetro menor, revisiones y mantenimiento más baratos, incentivos para su compra, estacionamiento gratuito o con tarifas reducidas, posibilidad de libre circulación en zonas céntricas, autorización para transitar por carriles especiales y muchas otras más.

Según Jorge Moreno, director comercial de AMV «con el precio de la gasolina registrando máximos históricos, muchos españoles están cambiando su manera de trasladarse a diario, especialmente en las grandes ciudades. Una buenísima solución, que se está poniendo de moda, son las motos eléctricas y no solo por el ahorro en combustible, si no por sus muchas otras ventajas, como el ahorro en impuestos, el mantenimiento, el seguro, el aparcamiento o la libertad de circulación que proporcionan en muchas localidades y su nula contaminación.

Entre las las principales ventajas de las motocicletas y ciclomotores eléctricos destacan:

1. Ahorro de combustible

Se trata seguramente, y dadas las circunstancias actuales, de una de las mayores ventajas que tienen las motos eléctricas frente a cualquier otro vehículo de gasolina, ya que el precio de la electricidad, aunque también es elevado, es bastante inferior al del combustible, que durante este año ha llegado a alcanzar su récord histórico. Pues bien, recargar una moto eléctrica es hasta cuatro veces más barato que llenar el depósito de combustible de un modelo de 125 cc.

Pero es que, además, es conveniente saber que existen multitud de puntos de recarga gratuitos, tanto en oficinas como en centros comerciales, así como en hoteles y aeropuertos. Incluso, hoy en día, algunas compañías eléctricas tienen tarifas especiales para los hogares en los que recargan vehículos eléctricos.

2. Autonomía

Muy relacionado con lo anterior, tenemos otro de los factores que hacen que las motos eléctricas se estén convirtiendo en el transporte de moda en el 2022, lejos ha quedado la poca autonomía que tenían las primeras que salieron al mercado, hoy en día, suelen tener una autonomía de unos 100 kilómetros, lo que las convierten en uno de los vehículos favoritos en las grandes ciudades. Además, cuentan con otra ventaja, que son las baterías extraíbles, lo que nos permite, además de trasladarlas fácilmente y poder recargarlas en nuestra propia casa simplemente con un enchufe convencional, también tener otra más de repuesto y en caso de que quisiéramos hacer un viaje un poco más largo llevarla en el portamaletas.

Por otro lado, varias compañías están trabajando en una opción muy interesante; se trata de que las baterías lleguen a ser intercambiables, de tal forma que lleguemos a un punto, dejemos la nuestra descargada y nos den una cargada al instante.

3. Mantenimiento

Los motores eléctricos son «mecánicamente» más sencillos que los de combustión. Tienen menos piezas móviles que se puedan averiar y que, por tanto, nos hagan ir al taller con el coste que esto supone. Además, sus periodos de mantenimiento están más alejados en el tiempo los unos de los otros, ya que, por ejemplo, no es necesario cambiar los filtros o el aceite. Por otro lado, los motores eléctricos suelen ser muy fiables.

4. Etiqueta ambiental

Según la clasificación de la Dirección General de Tráfico, las motos y ciclomotores eléctricos pueden lucir la etiqueta ambiental azul de 0 emisiones. Esto nos permitirá circular en episodios de alta contaminación, lo cual es una gran ventaja, ya que en muchas ocasiones el aviso se hace con tan poca antelación que no es posible organizar un transporte alternativo, también permite moverse en zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades, sin ningún tipo de problema.

Además, estaremos contribuyendo con el planeta, ya que estás motos no generan contaminación ambiental al no emitir ningún tipo de gas de efecto invernadero, ni gases contaminantes, ni partículas en suspensión que producen un empeoramiento de la calidad del aire que se respira en las ciudades. Tampoco generan contaminación acústica, al no producir ruido. Tan molesto en algunos tubos de escape de ciertas motos.

5. Menor gasto en impuestos y aparcamiento

En las motos eléctricas, el ahorro no solo viene del combustible y el mantenimiento, también viene vía aparcamiento e impuestos. Dependerá un poco de la ciudad en la que nos hallemos y su normativa municipal, pero normalmente suelen poder estacionar de forma gratuita o con una tarifa muy reducida en las zonas reguladas. También están autorizadas a circular por los carriles especiales.

- Impuesto de tracción mecánica. También conocido como el impuesto de circulación o «numerito». No hay que pagarlo o se le aplica importantes descuentos o bonificaciones.

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Como sucede con cualquier otro vehículo, este es uno de los impuestos que sí que hay que pagar al adquirir una moto eléctrica. En la actualidad, el IVA general que se aplica en España es del 21%, pero desde la Unión Europea se está viendo la posibilidad de suprimirlo. La excepción se produce en las Islas Canarias con su Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Las personas que residan allí no tendrán que pagarlo al comprar su vehículo eléctrico.

- Impuesto de matriculación. No hay que pagarlo.

- IRPF. Las motos eléctricas pueden suponer una reducción anual del 30 % en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Para beneficiarse de él hay que trabajar para una empresa que haya adquirido vehículos eléctricos y se los ceda a sus empleados para uso privado o mixto.

6. Ayudas en la compra

Las motocicletas y ciclomotores eléctricos tienen importantes ayudas para su compra por parte del Estado y de los Ayuntamientos, normalmente suelen ser incompatibles, es decir, deberemos elegir entre una u otra, simplemente deberemos estar atentos a cuál nos beneficia más. Los concesionarios suelen ser de gran ayuda en estos casos, informándonos de cuál es el plan al que nos podemos acoger en cada momento.

En los actuales Presupuestos Generales del Estado hay contemplada una partida de 445 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos, enchufables y puntos de recarga que ha entrado en vigor el pasado 1 de Enero de 2022 y tiene una duración hasta Diciembre de 2023. Esto se suma a la partida de Plan Moves III que contemplaba hasta 400 millones de subvenciones. En el caso de las motos eléctricas la cuantía máxima es de 1.300 euros si achatarras otra moto de más de siete años, y 1.100 euros en el caso de que no demos otra moto, pero ojo, no incluyen la compra de ciclomotores eléctricos.

En Madrid, por ejemplo, existe el Plan Cambia 360 con subvenciones de hasta el 50 % del precio de adquisición (sin accesorios, ni impuestos), con un máximo de 1.000 euros.

7. Beneficios en los seguros

Por último, en lo relativo a la contratación del seguro, ya el de las motos cuesta mucho menos que el de los coches, pero es que, además, las motos eléctricas tienen mayores descuentos, que pueden llegar hasta un 50 % de descuento en la prima anual.