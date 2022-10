Guía para comerte el mundo sin salir de Las Palmas de Gran Canaria

Nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, es de las más cosmopolitas del mundo por definición y raro sería el día en que no nos tropecemos por sus calles con personas procedentes de otros lugares del mundo. Hasta desde los más remotos. Las Palmas de Gran Canaria ha ido creciendo como ciudad sumando poblaciones extranjeras que enriquecen nuestra cultura y por ende, también nuestro universo gastronómico. Fusión y mestizaje se sientan a la mesa y ya forman parte de nuestros sabores cotidianos.

En estas líneas encontrarás una guía para que puedas probarlos todos y para que puedas acercarte a todos esos sabores que existen más allá de nuestro océano.

Comida China

La comida china es de las que más representadas está en el mundo. Raro, muy raro, es el lugar que no cuenta entre su oferta gastronómica con un restaurante chino. Luego surgen los debates, que si no es auténtica, que si vas a China te sabe diferente, etc. Pero lo cierto es que, su cocina es una de las más ricas debido a la antigua tradición culinaria del país.

Lo que más nos gusta es la técnica que emplean hasta conseguir armonizar los sabores (dulce, salado, ácido, amargo y picante) y la búsqueda del equilibrio entre lo frío y lo caliente.

Nuestros favoritos en Las Palmas de Gran Canaria son, Restaurante Chino Taiwán, con sus arroces tostados, cualquiera de sus tallarines, su archi famoso pollo con salsa de ajos y su Chop-Suey de pollo. La Ternera con Gambas también merece especial mención. El restaurante es amplio y el servicio tremendamente eficaz y, aunque muchos preferimos pedir comida china a casa, merece la pena ir a disfrutarla en el mismo restaurante y que te llegue todo calentito y crepitando a la mesa.

Restaurante Chino Taiwán / C7

También nos gusta mucho el Restaurante Chino Cantón y su pato estilo Pekín, el Restaurante Tesoro Chinocon su deliciosa Ternera Agripicante y sus Dim-Sum y nos sorprendió Yinzao (solo disponible para llevar a través de plataformas de envío de comida) por su presentación, muy de peli americana, y nos enamoramos de su Pollo con Sésamo y sus Gambitas Yinzao.

Tesoro Chino / C7

Comida Coreana

De unos años a esta parte, la comida coreana ha explosionado en nuestra capital multiplicándose los locales con ofertas de lo más sugerentes y muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados en cuanto a comida asiática se refiere.

Nuestro favorito es un local pequeño, muy pequeño y de lo más pintoresco. Tendrás la sensación de estar en cualquier distrito de Corea y no precisamente del centro de Seúl. Eso sí, estamos seguros que la experiencia te sorprenderá muy gratamente y te garantizamos que allí comerás la más auténtica comida coreana de nuestra capital. El local en cuestión se llama Kim´s Pojangmacha y no debes perderte sus Bibimbap, su Arroz con Vegetales y su Tortilla de Verduras.

Kim´s Pojangmacha / C7

También nos encanta el Mandú (varios en la capital) y sus Dumplings, el Wasabi & Kimchi y sus Jap Che, que son unos sorprendentes y deliciosos fideos de batata y su Spicy Bulgogi. Tampoco podemos dejar atrás en esta lista el Nomiya, a caballo en su oferta entre platos coreanos y japoneses, pero es que su Pollo frito coreano, es fabuloso.

Wasabi & Kimchi, Mandú y Nomiya / C7

Comida Japonesa

Cuando hablamos de comida japonesa en nuestra capital, automáticamente todos pensamos en el Fuji, sin duda el mejor entre los mejores y no solo en nuestra isla. La maestría de Miguel se saborea en cada una de las elaboraciones, convirtiéndolas en pura excelencia. Recomendarles qué pedir en el Fuji es algo parecido a dar comienzo a un grato sueño gastronómico y aunque no es tarea sencilla destacar unos platos por encima de otros, si les diremos que jamás nos vamos sin disfrutar de cualquiera de los Nigiris, su espectacular Sashimi y escuchamos con atención a las propuestas del día.

Fuji / C7

Desde hace unos años, El Bento Japonés también se ha convertido en lugar indispensable. La delicadeza del sushi y el sashimi o su ensalada de pulpo con algas, son elaboraciones que no deberías perderte. Las hamburguesas, también. El servicio y la atención al cliente, son un 10.

Y como indispensables también el Kyoto Gourmet ahora ubicado en el Gourmet Experiencie de El Corte Inglés de Mesa y López, con sus Ramen que hay que probar si o sí, cualquiera de sus platos calientes porque los bordan y por supuesto, escuchar siempre las recomendaciones del día. Y por último el Hito, producto, corte y sabor. El Hito siempre es un acierto si quieres disfrutar y divertirte con la comida nipona.

El Bento Japonés, Hito y Kyoto Gourmet / C7

Comida Nepalí

Y seguimos de paseo por el continente asiático para llegar hasta el Nepal de la mano de Momoland y sus propuestas, llenas de encanto, elaboradas artesanalmente con las que viajarás a lugares remotos y que te asombrarán, nada más probarlas. Cuando hablamos de comida nepalí, es indispensable hablar de momos porque se considera el plato nacional. Son unas empanadillas hechas de harina, bien pueden ser fritas o cocidas al vapor y suelen estar rellenas de carne o verduras. En Momoland, a nosotros nos sorprendieron sus momos rellenos de queso, así que te recomendamos que no te los pierdas. Nuestra recomendación es que si no has estado nunca, no dejes de ir a conocerlo, porque el resto de su menú te va a encantar. Nosotros te recomendamos sus Onion Pakora, el Arroz Biryani y el Chiken Biryani.

Momoland / C7

Comida Hindú

En nuestra ruta echamos de menos locales de comida hindú que habían estado presente durante muchos años en nuestra capital pero aún podemos encontrar dos locales, en los que deleitarnos. El primero Curcumaa, donde encontrarás deliciosa comida hindú, con muchísimas propuestas vegetarianas que harán que quieras regresar una y otra vez, hasta probarlas todas. Sabores sorprendentes, respetando la más pura tradición India. Puedes pedirlo para llevar a casa, bien recogiendo en el local o a través de las plataformas de envío de comida a domicilio.

Curcumaa / C7

Como segunda opción y no menos importante, el viejo conocido que forma parte de nuestro paisaje gastronómico capitalino, Restaurante Polar. Su Nam-Kima de cordero o pollo seguro que ya lo habrás probado más de una vez, y su mítico Semáforo de pollo siguen estando tan vigentes como hace años. Puedes también pedirla a domicilio a través de las plataformas de envío de comida a domicilio.

Restaurante Polar / C7

Comida Italiana

La cocina italiana compone una pieza fundamental y determinante en lo que denominamos dieta mediterránea y su cocina, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 por la Unesco.

Sin duda, la cocina italiana es de las más imitadas en todo el mundo y sus preparaciones, son reconocidas por todo el público.

En nuestra ciudad puedes encontrar mucho y muy buenos restaurantes de comida italiana, cada uno con versiones propias, normalmente basadas en recetas tradicionales de las distintas regiones que componen Italia y que a día de hoy, continúan perpetuándose.

Nuestra selección se compone de 3 restaurantes entre muchos, con platos italianos que estamos seguros que te sorprenderán. 450º gradi con cualquiera de sus elaboraciones artesanales del día y fuera de carta o su Special carbonara Trufa, pero pidas lo que pidas en 450º gradi, será una experiencia que recuerdes.

450º Gradi / C7

Il Segreto di Pulcinella, con su Lasagna Pulcinella o sus Paccheri allo Scoglio, absolutamente irresistibles ambos platos.

En ambos puedes pedir a través de la plataforma de envío de comidas a domicilio.

Il Segreto di Pulcinella / C7

Y por último una noticia tan fresca como la pasta que elaboran estos restaurantes. La famosa Pizzería Da Luigi ha vuelto a abrir sus puertas lo que ahora se llama Da Eriselda Pizzería y por supuesto hay que volver, para volver a disfrutar de sus increíbles pizzas.

Puedes pedir las pizzas para llevar, pero tendrás que recogerlas en el local.

Da Eriselda / C7

Si prefieres tener más referencias de buenas pizzas en la capital, podrás encontrarlas aquí.

Comida Mexicana

Otras de las comidas más populares en el mundo y también la más colorista, divertida y atractiva es sin duda, la comida mexicana.

Invita a probar, a arriesgarte y a envalentonarte con las potencias de su universo infinito de picantes. Invita a compartir, porque multiplica la diversión, pero sobre todo, a disfrutar de la comida, como pocas en el mundo.

Nuestra ruta indispensable en Las Palmas de Gran Canaria consiste en, La Picantina y su Enchilada Mixta o sus Chilaquiles de Cochinita Mix, son puro entretenimiento y sabor.

La Picantina / C7

Si lo que quieres es probar la mejor comida fusión y de vanguardia mejicana en nuestra ciudad, no debes demorarte un día más en ir a Mazu Cantina. Sobre sus tacos, podrás saberlo todo pinchando en este artículo de mi compañero José Luis Reina y no debes dejar atrás el Ceviche, el Aguachile verde de Gambas o las Quesadillas de setas y trufas.

Y por último, en el marco incomparable de nuestra Playa de Las Canteras, encontrarás el Ay Carmela, pero no vuelven a abrir hasta el 28 de octubre, así que te recomendamos que esperes para que puedas probar sus margaritas mientras contemplas el atardecer y cualquiera, porque todos están ricos y potentes, de sus platos mejicanos.

Ay Carmela / C7

Comida Libanesa

Desde 1986, El Coto Libanés nos acercó a esa cocina equilibrada y muy diferente, llena de alimentos frescos y a sabores y aromas que nos eran del todo ajenos y que hoy por hoy, ya son parte imprescindible de nuestra dieta. Su Falafel, su Col rellena, elaborada respetando la tradición y su Tabule, forman ya parte de nuestro ADN gustativo y así esperamos que siga siendo para las generaciones venideras.

No hacen entrega a domicilio pero disfrutar allí es lo más recomendable, aunque puedes pedir para llevar y pasar por el local a recoger tu pedido.

El Coto Libanés / C7

Otra opción también dentro de nuestra historia gastronómica mundial en la ciudad, es el Restaurante Libanés Los Cedros, que existía ya incluso antes que nuestra anterior propuesta y, desde 1969, llegaron a nuestra ciudad para ofrecernos l a mejor mezcla entre los sabores de Oriente y del Mediterráneo. Nosotros, cada vez que vamos, no podemos resistirnos a su Baba Ganush, la albóndiga de cordero Kipe y su Shawarna de pollo.

Puedes pedir para llevar pero tendrás que recogerla en el local.

Restaurante Libanés Los Cedros / C7

Comida Africana

Desde hace unos meses, abrió el primer restaurante de comida Etíope en nuestra ciudad, el Restaurante Etiópico Afrika y no solo hay que probarlo por pura curiosidad sino porque ofrece platos e ingredientes nunca vistos antes y estamos seguros que, al igual que a nosotros, te encantará su Teclal, el Yejible Teps o su Messer Woy y para que sepas de lo que trata cada plato, deberías ir y probarlos. Súper sorprendentes y lleno de buenos y nuevos sabores.

El local, con una decoración muy llamativa, también dispone de terraza y organizan eventos de lo más originales.

Restaurante Etiópico Afrika / C7

Comida Marroquí

Dos opciones que nos encantan completan la oferta en Las Palmas de Gran Canaria para ofrecernos toda la personalidad de la cocina marroquí más auténtica.

Marrakech Restaurante, donde elaboran de manera excelente la cocina tradicional marroquí. Su Cuscús andalusí, o su Pastela de Pollo así como cualquier Tajín de la carta, hacen que en Marrakech emprendas un auténtico viaje a través de los sentidos.

Los viernes y sábados podrás disfrutar de un espectáculo de danza del vientre en directo, en el local. Puedes pedir para llevar a casa a través de las plataformas de envío de comida a domicilio.

Restaurante Marrackech / C7

Nuestra segunda opción está en el barrio de Vegueta con El Rifeño y su cocina bereber con toda la esencia mediterránea. La decoración del local es absolutamente evocadora. De primero no te pierdas la tradicional sopa Harira o la deliciosa crema Zaalouk para compartir y de segundo, su Tajine de Kafta, es único. Puedes pedir para llevar pero tendrá que recoger en el local. Disponen de página web.

Rifeño / C7

Comida Argentina

Hablar de la comida argentina es hablar de las mejores carnes del mundo y preparadas a la parrilla, sobre suaves brasas que conseguirán la excelencia en el punto del carne.

En este apartado, les recomendamos tres lugares que bien podrían ser de culto para los más carnívoros de nuestra ciudad. El Churrasco Las Palmas Grill Restaurante, su sala, la atención de todo el personal y su s electa carta de producto, hacen de El Churrasco todo un templo a l a mejor comida argentina en Las Palmas de Gran Canaria. No podemos resistirnos a sus empanadilla y cualquiera de sus carnes al grill.

El Churrasco / C7

El Búho Tuerto Restaurante Parrilla Argentina es otra opción que nos encanta, con su sala que te llevará hasta el barrio porteño de La Boca, desde donde cuidan el producto y la elaboración con esmero. Su Queso Provolone, sus Empanadillas (incluso vegetarianas) sus carnes a la brasa o su Pamplona de pollo, estamos seguros que pasarán a tu lista de deseos recurrentes.

El Búho Tuerto / C7

Y no podemos dejar pasar por alto El Almacén, auténtica churrasquería argentina, un local pequeño, informal pero lleno de sabor. Si quieres disfrutar de carne a la parrilla, sin florituras y de unas excelentes empanadillas argentinas, no dejes de visitarles. No hacen reservas y el local es pequeño, pero merece la pena la espera.

El Almacén

Comida Venezolana

El vínculo de nuestro archipiélago con la hermana Venezuela queda patente en los locales que Bululú tiene en nuestra ciudad. Ellos llegaron a revolucionar el mundo de las arepas, sus rellenos y sus masas, para deleite de todos los que les seguimos que casi podríamos sumar más fans que un equipo de fútbol de División de Honor. Sus Patacones, cualquiera de sus Arepas, de gofio o de harina de maíz y sus ceviches, deberían estar en las guías gastronómicas más importantes e influyentes del planeta.

Bululú / C7

Si prefieres arepas tradicionales, como la Reina Pepiada o la rellena de Perico, así como auténticas Cachapas venezolanas, no dejes de visitar la Arepera La Criolla. También hacen envíos a domicilio a través de las plataformas de envío de comida.

Arepera La Criolla / C7

Comida Portuguesa

Si quieres disfrutar d el mejor bacalao de la ciudad, Bom Gosto! es tu sitio. El local te envolverá, el personal te asesorará y te atenderá de forma exquisita y la carta, desde los entrantes hasta cualquiera de sus guisos, sencillamente te llevará hasta cualquier punto de Portugal. Deja espacio para el postre, todos caseros, hasta los mismísimos Pasteles de Belém. El Bacalao a Brás, impresionante.

Atentos también a sus jornadas que anuncian en sus RRSS, sobre todo a las de comida callejera.

En el local disponen de un rinconcito con tienda de productos seleccionados portugueses.

Bon Gosto! / C7

Comida Uruguaya

El Novillo Precoz es de esos lugares míticos y únicos en nuestra ciudad. El local, las brasas y la carta al completo, hacen que siempre, desde hace 20 años, El Novillo Precoz sea uno de nuestros lugares favoritos. Su ensalada no tiene igual, sus parrilladas, tampoco. Y sobre sus postres, sobre todo los Polvitos Uruguayos, les podrá contar pormenorizadamente mi compañero José Luis Reina en este enlace. Al Novillo Precoz hay que ir. Si o si.

Novillo Precoz / C7

Comida Rusa

Sin duda el restaurante para probar auténtica comida rusa en nuestra ruta, es el clásico Balalaika. En nuestro marco incomparable del Paseo de La Playa de Las Canteras encontrarás recetas tradicionales rusas como el Coeur de Filet Caterina o platos internacionales como la Sopa húngara Goulash o su Strogonoff. Sus precios, imbatibles, así que por eso, también nos encanta.

Balalaika / C7

Comida Peruana

Referenciamos dos locales que no deberías perderte si eres amante del Ceviche y del Tiradito. Delante de nuestro emblemático Hotel Santa Catalina encontrarás Segundo Muelle, donde debes probar su Causa Crocante, sus Makis Acevichados Nwe Style y cualquiera de sus Ceviches y Tiraditos porque son divinos.

Segundo Muelle / C7

En Ají, Limón y Canela, encontrarás auténtica comida peruana y cuando la estés disfrutando, porque todos tus sentidos lo harán de forma simultánea, entenderás por qué Perú es destino mundial gastronómico.

Hay días en que te será complicado conseguir mesa pero si tienes antojo irrefrenable, puedes pedir a través de las plataformas de comida de envío a domicilio.

No deberías pasar por alto sus Arroces Chaufa, con pollo o carne, la Causa de Mariscos y sus ceviches.

Ají, Limón y Canela / C7

Comida Malaya

En el barrio de La Minilla, en un amplio local, regentado por un encantador matrimonio, encontrarás Casa Malasia. El Pan Malayo, el Solomillo Sambal, los Raviolis de Langostinos al vapor y sus Entremeses Especiales, harán que los visites muy a menudo. Preparan comida para llevar pero deberás recogerla en el local. Casa Malasia siempre es un acierto y todo está realmente rico y sabroso.

Casa Malasia / C7

Comida Cubana

Si quieres llevarte una grata sorpresa y sorprenderte con sabores y texturas inesperadas, tienes que ir al Restaurante Cuba58 y probar sus Bolitas de Queso con miel, su Arroz Frito estilo cubano y su Ropa Vieja cubana. Y por supuesto acompañarlo de un mojito, porque son los mejores de la ciudad. El precio te sorprenderá muchísimo también.

Cuba 58 / C7

Comida Escandinava

Si eres fan de los arenques, los mejores los encontrarás en una de nuestro restaurantes favoritos de siempre, El Gallo Feliz. En el mismo Paseo de Las Canteras encontrarás este local que, a pesar de los años, sigue manteniendo intacta toda su esencia. Sus Entremeses de Lujo y su Salmón Noruego Ahumado son santo y seña que no debes dejar de probar. Aunque hay que reconocer que su fama, más allá de nuestras costas, la recibe su solomillo a la pimienta. La tarta de chocolate también imprescindible.

El Gallo Feliz / C7

Otro de nuestros grandes clásicos en nuestra capital, en cuanto a sabores escandinavos se refiere es Casa Suecia. Más de 60 años de historia avalan esta encantadora cafetería en la que te sentirás en la misma Península Escandinava. Si vas a darte un paseo te recomendamos que no dejes de disfrutar de cualquiera de sus sándwiches, sobre todo los de salmón ahumado, gambas o albóndigas. Sus porciones de tarta son increíblemente deliciosas y si lo acompañas de un té, la experiencia no tardarás en repetirla.

Casa Suecia / C7

Comida Indonesia

Si quieres adentrarte de lleno en los sabores asiáticos, en Casa Ari Indonesio podrás descubrir sus arroces como el Nasi Goreng, sus Fideos de Arroz o sus famosos pinchos Sate Ayam. Debes pedir la salsa de cacahuete para que la experiencia resulte auténtica. Hacen envíos de comida a domicilio a través de las plataformas para ello.

Casa Ari / C7

Comida Americana

Y llegamos a la experiencia más popular y con más adeptos, y afortunadamente cada vez son más los locales que se abren en nuestra ciudad y que nos ofrecen otro tipo de hamburguesas caseras y gourmets. Existen varios pero nosotros nos sorprendimos muy gratamente con Toro Burguer Lounge y su hamburguesa Maya, Primer Premio a la mejor Cheeseburguer de España en 2020. Solo les adelanto que el queso (sublime, por cierto) te lo funden en mesa. Si vas con muchísimo apetito y quieres probar la hamburguesa más potente y sabrosa de nuestra ciudad, sin duda elige la Wembley que te la servirán sobre salsa de queso y cebolla crujiente.

Toro Burguer Lounge / C7

Tampoco debemos obviar dos locales ya míticos en el panorama de comida americana en Las Palmas de Gran Canaria, 200 Gramos que ya cuenta con varios locales por la isla. Sus limonadas, sus Nachos 200 gramos y la variedad de sus hamburguesas harán que disfrutes como un niño el Día de Reyes.

200 Gramos / C7

Por último pero manteniendo toda la explosión de estos sabores, nuestro Rockabilly Burguer, con varios locales en la ciudad, sus impresionantes Nachos Chuk Norris, sus Black Trufas Fries , cualquiera de sus ensaladas y tu hamburguesa favorita que seguro la encontrarás en la carta.

Rockabilly Burguer / C7

Comida Hawaina

Y llegó la moda del poke a Las Palmas de Gran Canaria para ganar adeptos cada día y crecer en locales y propuestas. Esta «ensalada» plato básico y típico de Hawai, nos encanta disfrutarlo en Hawai Poké y nuestros favoritos son el Aloha Poké y el Hawai poké pero aquí todos los encontrarás frescos, con ingredientes seleccionados y elaborados al momento.