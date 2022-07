6 pizzas que deberías probar en Las Palmas de Gran Canaria

La pizza, esa maravillosa circunferencia, con los ingredientes que más nos gustan, sobre una capa generosa de queso fundido y tomate, hace que sea una de las comidas favoritas en el mundo entero.

Por muy cotidiana que nos parezca, la pizza encierra muchos secretos y casi podemos aseverar, que no existen dos pizzas iguales. Porque todo influye, el cariño y el tiempo que se le dedica a las masas, el tipo de queso, el tomate y la selección de ingredientes.

Nosotros hicimos, sin ningún esfuerzo, un recorrido por algunas de las pizzerías de nuestra ciudad, Las Palmas de Gran Canaria y, por estricto orden alfabético, les detallamos nuestra selección y les recomendamos, sin ninguna duda, que intenten probarlas todas, por cada una de ellas es diferente a la otra y bien podrían ser, nuestra comida favorita.

1. 450º gradi

Pizza Farcita de 450º gradi / C7

Lo primero, antes de ver la carta e incluso antes de acomodarse, les recomendamos que no se pierdan detalle del local. Excelente decoración con su zona de «patio», lleno de detalles desde el techo hasta el suelo. Cuando entras en un lugar así, automáticamente piensas que lo mejor está por llegar y que seguro que será fabuloso. Y así es, 450º gradi no defrauda.

La carta que, también les adelantamos que les será difícil decidirse porque va «in crescendo» está repleta de propuestas fascinantes pero, si le piden ayuda al personal de sala, les será absolutamente sincero.

Las pizzas son napolitanas, esas de borde altos que suele tener tantos amantes como detractores pero que, en nuestro caso, nos cautivó nada más probarla. Masa tierna, delgada en el centro y con un borde sobresaliente y divino que no te podrás dejar en el plato.

Después de hablar con Antonio, propietario y chef de 450º gradi lo entendimos todo, masa 100% artesanal, con ingredientes seleccionados, respetando el proceso auténtico para conseguir la masa perfecta, sin congelaciones previas ni nada que «acelere» el glorioso resultado de la pizza.

Nosotros nos decantamos por una de las pizzas clásicas pero estamos deseando volver y seguir probando, hasta terminar con toda la carta. No se pierdan las recomendaciones del día, si van acompañados, lo mejor es que uno pida pizza y el otro, una pasta, porque les será difícil resistirse a probarla. Además, en 450º te traen a la mesa, sin pedirlo, ese aceite picante para que le añadas a tu pizza si te gusta tanto como a nosotros.

Nuestra selección fueron dos pizzas clásicas, la Farcita y la Napoli. Sé que no las olvidaré.

Abren todos los días de la semana, trabajan sin descanso, también tienen establecimiento en Maspalomas, les detallamos a continuación la ubicación de ambos y disponen de entrega a domicilio por las plataformas Glovo y Just Eat, aunque también puedes pedir a través de su web y recoger en el local.

Si quieren ir abriendo boca, no se pierdan sus RRSS.

Ubicación en Las Palmas de Gran Canaria

Ubicación en Maspalomas

Contacto 928 031 229

2. Comando Pikza

Comando Pikza / Imagen cedida

Sin lugar a dudas, las pizzas más elegantes y sorprendentes de nuestro listado, así que prepárense para probar pizzas con calabaza y panceta ahumada, pizzas con queso ricota o un irresistible salami picante.

Todo esto, sobre una masa crujiente y deliciosa hecha con masa madre. Les garantizamos que una vez la prueben comenzarán a tener sueños con ella. Nuestra recomendación es que no se dejen atrás su focaccia, también formará parte de su lista de deseos a partir de ese momento.

Comando Pikza, según nos cuentan en su página web, nace como un local Pop Up, en un enclave único, haciendo esquina en la calle Olof Palme con nuestro emblemático Paseo de Las Canteras y según hemos podido saber y si fueron de los afortunados que probaron el Neodimio 60, entenderán rápidamente que se van a encontrar en Comando Pikza, porque son ellos, Danny y Nayra los responsables de estas pizzas tan poco convencionales pero absolutamente espectaculares.

Nuestra recomendación es que acompañen la pizza que elijan, con uno de los cócteles de la carta. Puedes disfrutarlas tanto en el local, como pedirlas por teléfono y recogerlas. Cierran los martes y miércoles y disponen de página web y RRSS.

Ubicación

Contacto 638 767 216

Il Segreto di Pulcinella

Il Segreto di Pulcinella / Imagen cedida

Hablamos un ratito con Andrea, que amablemente nos cuenta que la especialidad de sus irresistibles pizzas radica en el cuidado de una masa elaborada 100% artesanalmente, respetando su tiempo de fermentación durante 48 horas y con ingredientes 100% naturales.

Fuimos valientes y probamos su Pizza Milenium y en seguida comprendimos que fácilmente podemos encontrar en Las Palmas de Gran Canaria la mejor pizza que hayan probado nunca. Desde diciembre de 2015 abrieron este ya indispensable templo de la cocina italiana en nuestra ciudad y, desde noviembre de 2021 cambiaron de local y podemos encontrarlos en el Mirador de la Caleta, en La Puntilla.

Su pizza napolitana es bárbara pero si se animan a probarla, no podrán pasar por alto cualquiera de sus elaboraciones de pasta, también artesanales y sus increíbles focaccias. Abren todos los días y pueden pedir sus propuestas por las plataformas de envío de comida a domicilio.

Nuestra recomendación, por supuesto que la Pizza Milenium, el calzone frito, o las propuestas en las que encuentre pistachos y trufa. Nosotros también sentimos un flechazo intenso con su Parmigiana de berenjenas.

Ubicación

Contacto 928 918 702

4. La Gustosa

Pizza de La Gustosa / Imagen cedida

En la calle Travieso, un pequeño local que abrió en julio de 2016, nos ofrece las deliciosas especialidades de la auténtica pizza romana. Súper crujiente. Antonello, nos cuenta que la especialidad de la casa realmente son todos los ingredientes que propone en su carta pero que el público en general, se decanta sobre todo por la pizza de aguacate o la de trufa.

Nosotros no pudimos resistirnos a la Pizza Diávola, con su salami picante y prometemos repetir.

¿Su secreto? Masas 100% artesanales con 24 horas de fermentación, cocinadas en horno convencional que alcanza los 500º e ingredientes frescos y primera calidad.

Nuestra recomendación es que no dejen de probar, aparte de las pizzas, su Calzone frito o su Pizza frita y su Focaccia de mortadela.

Para que puedas probarlo todo y no te quedes con las ganas, ofrecen pizzas en porciones. También las tienes disponibles en dos tamaños, mediana o familiar y la familiar es verdaderamente grande. Lo ideal es que pidas para llevar, directamente puedes recoger en el local tu pedido o hacerlo a través de una de las plataformas de envío de comida a domicilio. También puedes disfrutarlas en el mismo local, porque disponen de tres barras con sus taburetes.

Ubicación

Contacto 928 390 471

5. La Pizza Real

Pizzas de La Pizza Real / C7

Este listado no estaría completo si no habláramos de la genuina Pizza Real. La pizza con la que crecimos todos en nuestra ciudad. Esa pizza que ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos seguros que la inmensa mayoría las ha disfrutado, al menos una vez en la vida, porque si eres de aquí, la Pizza Real era uno de esos lugares imprescindibles.

Ha sido testigo de miles de cenas románticas, de miles de celebraciones y de más de miles de partidos de fútbol, desde 1966.

Hace unos años, todos fuimos testigos del cierre de este emblemático local pero nos cuentan que gracias al empuje de Luis Torrent, empresario grancanario con experiencia en el mundo de la hostelería, que se empeñó y se esforzó hasta conseguir recuperar al 100% la filosofía de la Pizza Real. Para ello, Luis contó con el apoyo de D. Antonio Ojeda, antiguo propietario que, sin secretos y con todas las ganas y la ilusión del mundo, apoyó la reapertura de la Pizza Real. Si se animan a probarlas les garantizamos que darán el objetivo por conseguido.

Luis Torrent y la Pizza Real nos traen de nuevo esa Pizza Reina, con sus champiñones naturales, con esa masa crujiente y eso queso potente y cremoso, que cubre los ingredientes principales de la pizza, como solo en Pizza Real saben hacerlo. Y su ensalada de col, con su queso o sin el, que estamos seguros que no han probado ninguna mejor en toda su vida.

Nosotros no nos pudimos resistir a volver a comer, una vez más en nuestra vida, su Pizza Reina, añadiéndole gambas, secreto que me confesó hace poco una amiga, pero además nos animamos con la última incorporación a su carta, la Pizza Reina Canaria, con queso herreño, pata asada y guarapo. No nos faltó la ensalada de col con queso y por supuesto que no nos privamos de su famoso también, pan de ajo.

No puedes disfrutarlas en el local porque no disponen de sala pero si no puedes resistirte, que seguro que así será, pídelas a través de las plataformas Glovo o Just Eat o llama al local y pasa a recogerlas.

Ubicación

Contacto 928 249 761

RRSS

6. Woodies Kitchen

Pizza de Woodies Kitchen / Imagen cedida

En el Mercado del Puerto encontrarás este encantador local y no deberías dejar pasar por alto sus pizzas porque elijas la que elijas, todas están deliciosas.

Estilo americano o siciliano, ingredientes irresistibles y perfectamente seleccionados, donde según hemos podido saber, los dos más importantes son amor y pasión.

Las puedes disfrutar tanto enteras, como en porciones que ofrecen en su expositor. Después de probar tres diferentes, llegamos a la conclusión que en Woodies, disfrutarás de una buena pizza.

Les recomendamos que no se pierdan su Pizza César, y les adelantamos que deberán dejar espacio para los postres porque todos son sublimes y sin van con apetito, no dejen de empezar por una buena ración de alitas picantes estilo americano.

Este lugar, se quedará en nuestra ruta para siempre, cuando nos entren ganas de buenas pizzas porque además, la atención al cliente es inmejorable.

Las puedes pedir a domicilio a través de la plataforma Uber Eats y las tienes disponible tanto en 25 ó 40 centímetros de pizza.

Ubicación

Contacto 652 528 271