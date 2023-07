Sumar exhibe unidad en Madrid y se reivindica como «el voto que vale doble»

A una semana de que se celebren las generales, las organizaciones que componen Sumar exhiben unidad en Madrid. En un multitudinario acto celebrado este domingo en el barrio de Villaverde (situado en el sur de la capital), volvían a coincidir sobre un mismo escenario junto a Yolanda Díaz representantes de Podemos como Isa Serra; de Izquierda Unida, Montserrat García; y también de Más País y Más Madrid: Íñigo Errejón, Tesh Sidi y Mónica García.

La campaña de Sumar entra en su fase decisiva y mantiene la urgencia por conseguir barrer con los escaños que se disputará con Vox en numerosas circunscripciones pequeñas y medianas. En ese pulso estará el premio del tercer puesto el 23-J, que podría ser decisivo para la formación del próximo Gobierno. «Hemos dejado de lado las disputas insignificantes que nos alejaban de nuestro proyecto común», reconocía Montserrat García sobre el escenario.

Díaz, ovacionada entre gritos de «presidenta», reinvidicó la gestión del Gobierno de coalición durante la presente legislatura. «Nos derrotaron un tiempo, cuando dijeron no había alternativa, pero hemos demostrado que gobernamos mejor, que salvamos a millones de trabajadores y empresas durante la pandemia, hemos salido de un crisis que nunca en democracia se había produido, ¿creéis que si no hubiéramos estado en el Gobierno se hubiera conseguido?», señaló.

La líder gallega también puso el foco en el cambio climático y prometió «avanzar para que haya democracia» en la política energética de España. «Daba igual que gobernara el PSOE o el PP, el modelo del oligopolio seguía igual, no es casualidad que las grandes eléctricas del país estén pidiendo el voto para Feijóo. Os pido el voto por la gente que no puede pagarse la factura de la luaz», reiteró.

Sobre el el PP, la vicepresidenta segunda recordó los casos de corrupción que afectaron al PP en la época de Mariano Rajoy y recomendó «mirar lo que dice el señor Aznar para conocer la política económica de Feijóo», un «modelo de los recortes, de alargar la edad de jubilación hasta los 70 años», afirmó.

De Feijóo dijo que «tiene miedo» por su reticencia a acudir al debate a cuatro que el miércoles organizará RTVE y al que sí asistirán los candidatos de PSOE, Vox y Sumar. También pidió al líder de los populares que hiciera públicos «su sobresueldo» y le exigió aclarar, señaló, «sus relaciones con el narco Marcial Dorado».

La líder de Sumar también criticó las numerosas lonas que los principales partidos han desplegado en la capital madrileña y que calificó como «vergonzantes». «Nosotras no hacemos ruido, hacemos propuestas, lo vimos en el debate a siete con nuestra compañera Aina Vidal. Hemos colocado unas lonas que hablan de vuestras vidas, que definen un país mejor, que dicen que los hijos y las hijas de los trabajadores puedan tener salud bucodental en la sanidad pública», zanjó.

Por último, pidió perdón por el resultado de la negociación con el PSOE en materia de vivienda, y reconoció «una gran diferencia» con los socialistas. «Se debería haber prorrogado el tope del 2% a los precios del alquiler», afirmó. «Se me critica muchas veces por no hacer ruido, pero lo que digo lo cumplo. ¿Creéis que en un Gobierno de España se hubiera hecho lo que se ha hecho sin nosotros? Si Sumar sigue creciendo hay remontada y ganamos», añadió.

Pulso de bloques

Aunque los primeros compases de la campaña de Sumar estuvieron condicionados por una estrategia de no confrontación directa y de promoción de sus medidas programáticas, las quince organizaciones que componen la coalición de izquierda han pasado a la contraofensiva. «El problema no es Vox, es el PP, y eso lo sabemos muy bien aquí en Madrid, porque el PP lleva demasiado tiempo castigando los servicios públicos. Llevan años alertando que el problema es Vox, es una estrategia del miedo del PP, no nos paralicemos por el miedo a elegir entre la ultraderecha y el bipartidismo», señalaba Serra, que está situada en el puesto número 8 en las listas de Madrid.

Errejón, que ocupa el cuarto puesto en esa circunscripción -uno por encima de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra-, arrancó una de las grandes ovaciones de la mañana. El líder de Más País, cuyo proyecto perdió frente al de Pablo Iglesias en el Congreso de Villaverde 2 en 2017, cuando formaba parte aún del partido morado, reivindicó a Sumar como «el voto que vale doble». Al mismo tiempo, dibujó la punga en estas generales como una elección a tres bloques: el que, a su entender, representan Vox y el PP, como «políticas de odio y regresivas»; el de «los que quieren nada cambie», en el que insertó al PSOE; y la opción que representa su propia formación, «la que pone la vida de la gente en el centro», afirmó.

Errejón describió la estrategia electoral del PSOE como «a la defensiva», y la calificó de «error». «Al PSOE hay que marcarle el rumbo, hay que marcarle el horizonte, porque si no se despista. Lo estamos viendo en la campaña», zanjó.