Los alquileres más caros empiezan a negociarse a la baja

El impacto del coronavirus en el mercado inmobiliario se está notando ya en el mercado inmobiliario. Y de manera más importante e inmediata en el arrendamiento que en la compraventa.

En el mercado del alquiler, la demanda ya está negociando a la baja los precios entre un 10% y el 15% en rentas a partir de los 1.200 euros al mes, de acuerdo con la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI). Los propietarios están aceptando estas rebajas, conscientes de la reducción del poder adquisitivo de la demanda como consecuencia de la pandemia y del incremento de la oferta, puesto que hay muchas viviendas dedicadas al alquiler vacacional que se están pasando al arrendamiento convencional. Además de este tipo de rebajas, también se están aceptando descuentos escalonados a lo largo de varios años.

Por el momento, sin embargo, los alquileres por debajo de los 1.000 euros no están bajando de forma significativa.

En el mercado se espera un impacto puntual, de corto plazo, en precios y demanda, de la Covid-19 en el alquiler. Pero también se prevé un incremento estructural a medio plazo del porcentaje de hogares en régimen de arrendamiento como consecuencia de la pandemia, por el deterioro del acceso al mercado de compraventa de cada vez más colectivos sociales.

Los compradores de viviendas también están pidiendo rebajas de alrededor de un 10% a los vendedores, porcentaje que se reduce a entre un 5% y un 7% en el caso de las viviendas situadas en grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla o Málaga. Pero, por el momento, los propietarios se están resistiendo a aceptar ofertas agresivas. Normalmente, los precios de los alquileres son más flexibles que los de la vivienda en venta, a los que les cuesta asumir la nueva realidad.

De todas maneras, desde AEPSI comentan que, como consecuencia de la crisis, el mercado ha pasado a estas dominado por los compradores, no por los vendedores: son los primeros, sobre todo los que tienen liquidez, los que podrían marcar el devenir del mercado. Aunque desde AEPSI también señalan que el desajuste entre la oferta y la demanda podría no cerrarse: si bien pueden aflorar compradores en los próximos meses, los vendedores no necesariamente aceptarán las nuevas condiciones, lo que llevará consigo que no se cierren muchas operaciones.

Pero, a tenor de las previsiones de AEPSI, la situación del mercado podría ir deteriorándose con el paso de los meses: así, la asociación anticipa que los demandantes de viviendas podrían lograr rebajas de hasta un 20% hasta finales de 2020 en las primeras residencias y de hasta el 30% en las segundas residencias. Ello, debido a que a parte de los vendedores les urgirá contar con liquidez.

Pero si los vendedores pueden resistirse a vender con rebajas, Iñaki Unsain, presidente de AEPSI, reconoce que también parte de los inversores aún están replegados, ante el temor de que se produzca un rebrote de la pandemia en otoño.

Los expertos calculan una caída media del precio de la vivienda en España este año que puede oscilar entre el 7% y el 15%. Y consideran que la recuperación puede tardar más en llegar a la compraventa que al alquiler.