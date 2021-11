Pymes y autónomos sopesan subir sus precios tras sufrir un aumento del 50% en la factura de la luz Las pequeñas empresas de Canarias se sienten incapaces de asumir el repunte eléctrico con un negocio que no crece en plena crisis de la covid. Los expertos aconsejan no cerrar ahora ningún contrato nuevo y esperar a que los precios bajen

Los pequeños negocios se ven obligados a trasladar la subida de la luz a los productos y servicios que ofrecen al no poder hacer frente del alza. / C7

Las pequeñas empresas y los autónomos de Canarias sopesan trasladar a los precios de sus productos y servicios el aumento que han sufrido en la factura de la luz desde que el Gobierno de España implementó hace casi dos meses la nueva tarifa horaria.

El nuevo sistema que introdujo el Gobierno busca incentivar la demanda en las horas valle, de menor consumo, y contenerla en las pico, cuando la saturación es mayor, premiando y castigando en su caso a los consumidores.

SUBIDAS QUE SE BARAJAN Restauración Bares y restaurantes se plantean subir los precios del menú y la carta para afrontar la subida.

Comercio Los pequeños comercios se plantean encarecer ligeramente algunos productos al no poder asumir la subida.

Materias primas Al alza de la luz se suma el incremento de las materias primas que ya ha encarecido productos como el pan.

Rechazo Los empresarios son reacions a subir los precios por temor a perder clientes pero reconocen que no hay opción.

El problema es que, en la mayoría de los negocios es imposible aplicar una discriminación horaria, lo que está provocando que las pymes y autónomos se estén enfrentando a subidas de la factura de la luz del 50% que no pueden asumir, según explica Ángel Treviño, CEO de Ecoluz Consultores.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Juan Carlos Arricivita, explica que negocios como un restaurante no pueden dar almuerzos a la 1 de la mañana ni desenchufar las neveras o el aire acondicionado en los horarios punta para ellos y «más caros» según el nuevo sistema del Gobierno.

«Las neveras deben funcionar las 24 horas, el aire acondicionado de mañana y tarde y la cafetera no se puede apagar cuando la luz está más cara», indica Arricivita, que critica que España sea uno de los países con la luz más cara mientras que tiene los sueldos más bajos de Europa. «Los políticos tienen que dar soluciones a este problema», apunta.

La situación, como indican Treviño y Arricivita, es muy delicada para muchos negocios que se están planteando subir el precio de sus servicios y productos para asumir el incremento de la tarifa eléctrica. «Hay mucha desesperación y la gente lo está pasando muy mal. Sus negocios van muy justos y no pueden asumir una subida tan brutal», indica Treviño. A modo de ejemplo, apunta que un negocio que antes podía pagar 400 euros de luz se enfrenta ahora a una factura de 600.

«Algunos creen que están pagando dos meses pero no es así. Es la subida y muchos no van a tener más remedio que llevar el incremento al consumidor aunque son reacios», indica Treviño. Según explica, muchos de sus clientes temen que si suben precios pierdan el poco negocio que tienen. «Va a ser inevitable que si tienen un menú de 10 euros lo suben a 11 porque no van a poder asumir este aumento», indica Treviño.

Al nuevo sistema que implementó el Gobierno de España a principios de junio se suma en este mes de agosto el aumento que ha sufrido el precio de la luz y que ha llevado al megavatio hora a un nivel histórico, de 130 euros. «Se ha sumado el hambre con las ganas de comer. Son dos bombas de relojería que han coincidido en el tiempo. De un lado, el cambio de la nueva tarifa y de otro, los problemas del mercado y la especulación que está produciendo», indica Treviño.

Según explica el CEO de Ecoluz Consultores, los más afectados por el aumento de la factura de la luz son las pymes y autónomos con negocios de tamaño medio. «Los que tienen menos de 70 metros cuadrados, como pequeños bazares, tienen menos de 15 kilovatios de potencia contratada y están en el mercado regulado. Les afecta el cambio pero menos», explica Treviño. Las grandes empresas e industrias también sufren menos este aumento de la electricidad puesto que ellas llevan años en el sistema horario. «Notarán las variaciones de los precios y la especulación del mercado pero no el nuevo sistema de tarifas en el que ya estaban», indica Treviño.

El CEO de Ecoluz consultores, Ángel Treviño, critica la estrategia lanzada en las últimas semanas por la mayoría de las comercializadoras de electricidad que operan en España para captar clientes en medio del caos existente por los altos precios de la luz. «Firmar hoy un contrato es una locura porque es el momento en el que la luz está más cara y esos contratos tienen validez por un año. No hay que dejarse llevar por lo que nos dicen porque suele ser engañoso», indica Treviño, quien aconseja pedir siempre las ofertas por escrito y revisarlas bien.

Los expertos aconsejan no cerrar ahora ningún contrato

Su consejo para los consumidores es que esperen hasta septiembre, cuando haya pasado la ola de calor y los precios hayan vuelto a niveles aceptables, para firmar un contrato con una compañía eléctrica. «La luz está estos días a 130 euros el megavatio. Muy cara. Cualquier oferta será a un precio mayor al que estará la luz en unas semanas», indica Treviño. «Deben frenar cualquier firma y mirarlo bien porque la luz está a precios récord. Firmar ahora es una locura», advierte.

Treviño se muestra convencido de que el precio de la luz bajará en los próximos meses y se alejará de los picos actuales. «Ese es el momento en el que hay que cerrar un contrato», sostiene.

A nivel de los hogares, según la Organización de Consumidores (OCU), las familias españolas están acumulando durante 2021 (de enero al 15 de agosto) una factura de más de 546 euros frente a los escasos 438 euros del mismo periodo del pasado año. Es decir, un incremento de más de 108 euros. Hasta el momento los consumidores con PVPC han pagado por la factura de la luz un 24,8% por ciento más que en 2020. La OCU advierte de que la rebaja del IVA aplicada a nivel nacional es insuficiente.