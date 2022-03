La gasolina sube por primera vez en las islas en varias ocasiones el mismo día

Por primera vez en la historia de las islas los precios de la gasolina están subiendo varias veces en el mismo día a consecuencia de la guerra de Ucrania que ha llevado al crudo al valor más alto en 14 años. Este fenómeno se dio por primera vez este martes cuando por la mañana las estaciones de servicio amanecieron con un precio al alza respecto al día anterior que fue revisado con otro incremento por la tarde.

Como ejemplo, el lunes numerosas estaciones de gasoil de las islas ofertaban el precio del litro de gasoil a 1,169 euros; el martes por la mañana se elevó el precio a 1,199 euros y por la tarde, se revisó e incrementó a 1,229. Un nivel nunca antes visto. La gasolina 95 rondaba ayer los 1,4 euros y la 98, 1,8 euros por litro.

El veto impuesto por Estados Unidos y el Reino Unido al petróleo de Rusia es, según fuentes cercanas, la razón de que se produzcan varios incrementos en un solo día. Estos países tendrán que buscar petróleo en otros mercados en los que la oferta no ha aumentado ni se prevé que aumente, con lo que ante la perspectiva de escasez los precios se están tensionando. «Nunca antes se había producido esta situación. Cada compañía cambia los precios cuando quiere. Lo habitual hasta ahora era un día a la semana pero desde que estalló el conflicto asistimos a cambios todos los días y a veces, como el martes, varias subidas en una misma jornada», indican fuentes vinculadas al sector, que no ocultan su preocupación por una situación desconocida y de consecuencias impredecibles.

Según señalan estas fuentes, desde enero y hasta ayer todos los combustibles han subido de media 40 céntimos el litro. De este total, la mitad, 20 céntimos, es el repunte en solo 14 días de conflicto bélico. «Desde que estalló la guerra los precios han subido un 25% de media», indican estas fuentes. La subida supone que llenar el tanque medio de un vehículo de 65 litros sale hoy casi 30 euros más caro que en enero de este año.

Son los grandes operadores los que marcan los precios de referencia a las estaciones de servicio y éstas son libres de poner su propio precio en función de los márgenes que quieran obtener. Sin embargo, pese a esa libertad el precio de la gasolinera no difiere mucho del que marca el operador para no perder clientes.

En este contexto de precios elevados las gasolineras ajustan aún más sus márgenes para vender un mayor número de litros. «Lo normal es que una persona vaya a la gasolinera y ponga 30 euros. Cuando más barata está la gasolina más litros entran y más ganamos nosotros. Con un combustible caro nuestras ganancias bajan. Nos perjudican», indican fuentes próximas al sector.

De hecho, desde que empezó la escalada alcista del combustible con la guerra de Ucrania, las estaciones de servicio de las islas han registrado una caída del consumo. Sin cifras concretas, las estimaciones apuntan a un recorte de hasta un 10%. «Los canarios están recortando desplazamientos o organizándose para compartir vehículo», apuntan.

La guerra de Ucrania llega al sector de las estaciones de servicio cuando aún no se habían recuperado de la caída de las ventas de la covid, estimadas en un 25%. «Estamos muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar. Aún no nos habíamos recuperado de la covid y se produce la guerra», indican.

La eterna pregunta de los consumidores en estos entornos de subida del petróleo es por qué los incrementos en el combustible siempre se ejecutan de forma rápida, la teoría del «cohete», mientras que las bajadas son mucho más lentas en el tiempo, la teoría de la «pluma». Los grandes operadores lo achacan a la tensión en el mercado y el encarecimiento de los precios a nivel internacional mientras que otras fuentes, como el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y experto en el sector, Juan Luis Jiménez, lo achaca a la falta de competencia.