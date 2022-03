El campo canario asume un sobrecoste del 60% en piensos, abonos, SMI y luz Los agricultores exigen que no se pueda comprar por debajo del precio de producción. Asaja propone recuperar cultivos para alimentar a los animales

Los agricultores y ganadores de las islas reclaman al Gobierno de Canarias soluciones «para no seguir perdiendo euros» cada día. Desde que empezó la pandemia y hasta la fecha, en dos años, el sector soporta un sobrecoste del 60% debido al encarecimiento de piensos, abonos, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el aumento de la luz mientras que los precios de venta y sus ingresos se mantienen estables. «Si no se corrige la subida de los costes la mitad de la cabaña ganadera de Canarias desaparece», asegura el presidente de la COAG, Rafael Hernández.

Según un informe que ha elaborado Coag Canarias y que va a ser remitido al Gobierno, abonos como el nitrato amónico se ha encarecido un 169%, hasta los 1,05 euros el kilo, mientras que el sulfato lo ha hecho un 80% y un 74% el ácido fosfórico, hasta los 1,13 euros. El SMI, por su parte, ha crecido un 41% desde 2017 a 2022 y la luz lo ha hecho un 147%. «Eso sin contar la subida de los últimos días», advierte Hernández. Por lo que respecta a los piensos, el de las vacas de leche ha repuntado un 43%, hasta los 334 euros la tonelada; un 45% el de los terneros; un 341% el de las cabras; un 45% el de los cerdos y un 40% el de las gallinas, con 442 euros la tonelada. Para Hernández, la solución pasa por implementar en Canarias la ley cadena alimentaria y lograr que el precio de venta del campo y la ganadería isleña no sea inferior al coste de producción. «La Ley existe desde 2014 pero no s e ha desarrollado. La Consejería de Agricultura ha estado dispersa y no centrada en lo importante», critica.

La presidenta de Asaja, Ángela Delgado, considera necesario un «cambio de paradigma» en las islas ante la actual coyuntura de precios disparados y escasez. Aboga por replantearse cultivos que se abandonaron como el maíz y el forraje por la imposibilidad de competir en precios con otros proveedores del sureste asiático.

Delgado plantea «rotación de cultivos» y el máximo aprovechamiento. En cuanto a la alimentación de los animales propone volver a prácticas como el pastoreo. «O se hace algo o desaparece la ganadería en las islas», indica Delgado, que destaca que todo el ganado estabulado de las islas se alimenta con productos de fuera. Plantea además «actualización de precios» las ayudas del REA al transporte y las del POSEI en los forrajes.

La presidenta de Asaga-Asaja, Ángela Delgado, aboga por tomar medidas para que el ganado de las islas pueda alimentarse a nivel interno, sin depender tanto del forraje que se importa. Por ahora no hay problema de abastecimiento de piensos porque siguen llegando barcos pero, debido a la pérdida de producción de Ucrania, no se sabe lo que puede pasar en próximas semanas. «Esta misma semana llegó un barco con tres millones de kilos pero corremos el riesgo de que nos dejen de exportar. Somos un destino pequeño que no interesa. La situación se complica con la ultraperiferia», manifiesta Delgado, que apunta además el problema de los altos precios.

El representante de los ganaderos canarios, Rafael Hernández, explicó que la media del coste de la alimentación animal antes de la invasión de Rusia a Ucrania había aumentado un 45% y actualmente está entorno al 75%. A modo de ejemplo indicó que una vaca come diariamente unos 25 kilogramos de pienso, lo que provoca que el incremento del precio haga el negocio «insostenible»