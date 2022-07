El beneficio del Sabadell se dispara un 78% en el primer semestre

Sede del Banco Sabadell en Barcelona. / R. C.

Banco Sabadell ha cerrado el primer semestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 393 millones de euros, un 78,6% más respecto al mismo periodo del año pasado. Sin tener en cuenta TSB, la filial británica del grupo, el beneficio neto atribuido se sitúa en los 338 millones de euros a cierre de junio, un 86,6% más. Sus acciones suben a esta hora un 1% en la Bolsa.

Estos resultados llegan el mismo día en el que los grupos parlamentarios de los socios de Gobierno de coalición presentan la proposición de ley para aplicar un nuevo impuesto a la banca y las eléctricas. El margen recurrente de la entidad (margen de intereses más comisiones menos costes) aumenta un 18,5% interanualmente, tras registrar unos ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) de 2.486 millones, un 3,8% interanual más, mientras que el margen de intereses aumenta interanualmente un 4,2% hasta los 1.757 millones por la mayor aportación de TSB (14,3%).

Los costes se sitúan en los 1.440 millones hasta junio, un 4,8% menos en el año, principalmente por los ahorros en gastos de personal y la reducción de gastos generales, mientras que en el segundo trimestre el banco ha registrado una caída del 1,6% de los costes (la entidad estima un ahorro de 110 millones en 2022 y 130 anuales a partir de 2023).

Las comisiones netas ascienden un 2,8% interanual hasta los 729 millones de euros, apoyadas por una mayor aportación de TSB, que registra un 14,8% más respecto al año anterior.

En cuanto a la producción hipotecaria en el último trimestre, alcanza los 1.501 millones de euros, lo que supone otro «récord» de producción y un aumento del 19% respecto al trimestre anterior, mientras que el crédito vivo cierra junio con un saldo de 158.074 millones.

El crédito al consumo aumenta un 17% intertrimestral, y alcanza los 805 millones de euros; la facturación de tarjetas crece un 16% respecto al primer trimestre, hasta los 5.541 millones, y la facturación de TPV's un 27%, hasta los 12.111 millones de euros, en el trimestre.

Paralelamente, los fondos de inversión totalizan 22.538 millones, una reducción del 5% intertrimestral por «volatilidad de los mercados financieros».

En el semestre, los recursos de clientes en balance alcanzan los 163.391 millones de euros (122.286 Ex TSB) y crecen un 3,8% interanual (5,5% Ex TSB) y un 1,3% en el trimestre (2,7% Ex TSB) por la «positiva» evolución de cuentas a la vista y depósitos a plazo.

Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 147.892 millones (108.447 Ex TSB), con un incremento del 5,6% interanual (7,6% Ex TSB) y aumento del 0,9% (2% Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 15.980 millones de euros (14.320 Ex TSB) y se reducen n un 9,4% (7,3% Ex TSB) respecto el ejercicio anterior; en el trimestre disminuyen un 3,9% (6,6% Ex TSB).

A cierre de junio, los recursos de clientes fuera de balance se sitúan en 38.831 millones de euros, una caída del 4,7% interanual por la venta de BancSabadell d'Andorra, y del 4,4% trimestral impactados por la volatilidad de los mercados financieros.