19:37 Así está la clasificación a falta de siete partidos aún de la jornada:

19:26Min. 94 (0-1): ¡¡¡FINAAAALLLLL!!! Valió el gol de Andone. Las Palmas suma y sigue y se mantiene en lo más alto de la clasificación. 19:24Min. 92 (0-1): amarilla para Espiau por entrada dura a Sandro 19:23Min. 90 (0-1): Se jugarán tres minutos más 19:19Min. 87 (0-1): ¡¡¡¡Debuta Vitolo!!! Entra por Loiodice

19:18 Min. 85 (0-1): La tuvo Saaaandrooooo. El ariete grancanario falla un uno a uno con el guardameta local

19:15Min. 82 (0-1): Últimos minutos en El Toralín y sigue todo igual. La Ponferradina quiere y no puede; Las Palmas se conforma con la victoria por la mínima 19:13Min. 80 (0-1): No pasa apuros Las Palmas, pero un segundo gol no vendría mal para evitar males peores. Y en ello está la escuadra de Pimienta, que se aplica en defensa. 19:11Min. 78 (0-1): Con piernas refrescadas, la Ponferradina lo sigue intentando pero, de momento, sin peligro. La UD, cómoda a la contra 19:10Min. 75 (0-1): Doble cambio local también: entran Heriberto Tavares y Derik Lacerda; salen José Naranjo y Kelechi Nwakali. 19:08Min. 74 (0-1): Doble cambio amarillo: Entran Benito y Lemos; se retiran Molerio y Jiménez

19:07 Min. 73 (0-1): Tarjeta amarilla para Mfulu.

19:04Min. 71 (0-1): Jiménez, muy activo, busca la sentencia para los grancanarios. Su tiro es rechazado por la zaga local. 19:01Min. 69 (0-1): Pasan los minutos y Las Palmas no pasa apuros en su área. El 0-1 le vale para seguir en lo más alto de la clasificación. La Ponferradina no ha dicho su última palabra, pero ya se le nota el desgaste al jugar con uno menos. 18:57Min. 64 (0-1): Muy activo Sandro por su banda derecha. Los amarillos buscan el segundo para terminar el partido más tranquilos. De momento, Valles sin trabajo en su portería. 18:53Min. 60 (0-1): Cambio también en el cuadro amarillo: entra Fabio y se retira Viera con gestos de molestias físicas.

18:51Min. 58 (0-1): Doble cambio local: entran Agus Medina y Edu Espiau y salen Sabit y Dani Ojeda.

18:51 Min. 58 (0-1): Álvaro Jiménez y Viera lo intentan una y otra vez. Está más cerca el 0-2 que otra cosa.

18:49Min. 56 (0-1): Remate de Jiménez que se va por poco. 18:48Min. 55 (0-1): La UD la toca y la toca par hacerse con el balón y dejar que pasen los minutos. Y, además, se acerca al área local con peligro. 18:47Min. 54 (0-1): Centro peligroso de Álvaro Jiménez que atrapa Amir 18:45Min. 52. (0-1): Viera juega cómodo. Con uno menos, el cuadro local no puede presionar como al inicio. 18:44Min. 51 (0-1): Naranjo no llega por poco a un centro desde la banda izquierda. El cuadro local busca el empate. Las Palmas, sin prisas en sus acciones, busca la sentencia a la contra.

18:42 Min. 49. (0-1): Al paaaaloooooo de Sandro tras pase de Viera. Le pitan fuera de juego.

18:39Min. 46. (0-1): Primera llegada para los locales. Para fácil Valles, sin trabajo hasta el momento. 18:37 Arranca la segunda mitad

18:23Min. 52. (0-1): Descanso en E Toralín. Los amarillos ganan por 0-1 juegan con uno más. Marcó Andone en el minuto 27. La grada pita al colegiado. 18:16Min. 45 (0-1): Se jugarán siete minutos más. 18:12Min. 41. (0-1): Los amarillos no pasan apuros y buscan el segundo. Con Viera como referencia, la toca una y otra vez para quedarse con el balón

18:10 Min. 38. (0-1) : Tarjeta amarilla para Andone.

18:07Min. 35 (0-1): Con uno más, los amarillos ya son los dueños del partido. La Ponferradina, sin embargo, intenta el empate aminada por su afición 18:03Min. 31 (0-1): Expulsado el técnico local José Gomes por roja directa. 17:58Min. 27 (0-1): GOOOOOOOOOL de la UD. Tras revisar la jugada, el colegiado pita gol de Andoney, además, roja directa para Yuri. 17:55Min. 25 (0-0): Viera se retuerce de dolor en la jugada del gol anulado, que recibió un golpe. El colegiado espera por el VAR para certificar el fuera de juego. Juego parado 17:54Min. 22 (0-0): Gol anulado de la UD Las Palmas. Fuera de juego en el remate de Andon

17:52 Min. 20 (0-0): ... se le va muy alto el lanzamiento a Viera

17:51Min. 20 (0-0): Falta Peligrosa para los amarillos. Viera ya preparado para lanzarla... 17:50Min. 20 (0-0): Cambio obligado en la Ponferradina. Entra Pujol y se retira Delgado lesionado. 17:46Min. 15 (0-0): Partido de ida y vuelta. De momento, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. 17:42Min. 10 (0-0): Primera intervención de Valles a disparo dentro de área de Yuri. Antes, Enzo lo intentó en el área contraria. 17:38Min. 7 (0-0): Los amarillos ya tienen más el balón, pero de momento sin llegadas peligrosas. Con Viera muy vigilado, Moleiro es el que pide más la pelota

17:34Min. 3 (0-0): Las Palmas, como de costumbre, intenta hacerse con el control del balón. El cuadro local aprieta muy arriba 17:32Min. 1 (0-0): Primera llegada por banda derecha de la Ponferradina con peligro. Salva la zaga amarilla. 17:31 Arranca el encuentro!!

17:21 Dirigirá el encuentro el colegiado valenciano Andrés Fuentes Molina

17:19 Así llegan los dos equipos al encuentro (fuente: UD Las Palmas):