Carlos Sainz: «Con este coche damos un paso adelante»

Carlos Sainz entiende a los tifosi, y eso se nota. El calor con el que recibieron al español los 500 fans italianos que estaban en la grada de Fiorano en la presentación del Ferrari SF23 con el que buscarán volver a la gloria lo resume a la perfección. El madrileño respondió con un saludo cariñoso, con palabras de ánimo y de optimismo y una promesa: va a ir a por todas.

«El cuerpo me pide volver a correr», bromeaba el madrileño ante los anfitriones del evento, unánimemente elogiado por su frescura. Hablando sobre el rendimiento previsto de este coche y, en general, de la nueva etapa que afronta la Scuderia, Sainz tiene claro que hay que aspirar a lo más alto. «Tenemos opciones e ingredientes para ganar. El objetivo es ganar», señaló, contundente, tras la presentación, en unas declaraciones en las que también pidió algo más a su equipo, visto de dónde vienen. «No hay que adelantarse, pero sabemos dónde tenemos que mejorar: hay que ser más constantes y fiables. Estoy seguro de que Vasseur nos ayudará a dar esos pasos. Quiero empezar con buen pie la temporada», destacó.

En este sentido, la animosidad que pueden sentir Leclerc y Sainz no está presente. No hay una rivalidad neta, pero sí un respeto máximo. «Somos muy competitivos, pero hay respeto entre nosotros», destacó. Sainz ha estado machacándose desde enero, cuando dio por finalizadas sus vacaciones, y tiene muy claro que no puede volver a fallar. Su temporada 2022, aunque culminó su primera pole y su primera victoria en F1, debe mejorarse. Parece, a falta de verlo en pista en condiciones reales, que este SF23 es un monoplaza que puede darle alegrías. «Este coche es el resultado del arduo trabajo y la pasión que cada miembro del equipo ha puesto en él durante los últimos meses y se siente como un paso más allá», afirmó.