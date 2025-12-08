Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Componentes del Daisan luciendo la medalla de plata lograda en Madrid. C7

El Club Daisan se cuelga la plata en Madrid

Gimnasia rítmica ·

En el Campeonato Nacional de conjuntos celebrado en Madrid y en la máxima categoría

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:28

Comenta

El Club Daisan de gimnasia rítmica ha cerrado su temporada con un destacado éxito nacional, al conquistar la medalla de plata en la máxima categoría del Campeonato de España de Conjuntos, celebrado este fin de semana en Madrid.

En la categoría alevín, el conjunto formado por Alba, Elena, Lucía, Martina y Rocío, bajo la supervisión del técnico María Tejera, debutaba por primera vez en la competición absoluta. Su ejercicio de manos libres les permitió alcanzar la 4ª posición, clasificándose en la octava posición de la general y logrando un meritorio quinto puesto en la final.

Por su parte, el conjunto de máxima categoría, integrado por Aldara, Inka, Karla, Liduvina y Náyade, bajo la supervisión del técnico Nereida Castellano, presentó una alegoría inspirada en México. En una competición marcada por el altísimo nivel de los 18 mejores conjuntos de toda España, las gimnastas del Daisan demostraron talento, entrega y elegancia, alcanzando la quinta posición en la general y consiguiendo una merecida medalla de plata en la final.

Este nuevo logro consolida al Club Daisan como una referencia nacional en gimnasia rítmica y suma un éxito más a su amplio palmarés, reafirmando el compromiso del club con la excelencia deportiva y la formación de jóvenes talentos.

