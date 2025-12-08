Éxito del Encuentro Fútbol Sin Límites

Fiesta de la inclusión con nutrida presencia de clubes, autoridades y público

Foto de familia de los participantes en este evento.

Este se celebró el Encuentro Fútbol Sin Límites, organizado por la Fundación Canaria de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en colaboración con la consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

El evento reunió a varios equipos de la isla conformados por personas con discapacidad, destacando la participación del UD Telde, UD Guía, CF Panadería Pulido San Mateo, Arucas CF, CD Arena, Fútboltec, UD Tamaraceite y CF Estrella en representación de sus diferentes equipos inclusivos. Todos ellos dieron muestra de esfuerzo, compañerismo y pasión por el deporte.

La jornada contó con la presencia del consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, y del viceconsejero de Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, quienes resaltaron el valor del deporte como herramienta de igualdad. El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas Juan José Arencibia inauguró oficialmente el encuentro, acompañado por la gerente de la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Gloria Álvarez.

Asimismo, se personaron el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, los vicepresidentes federativos Reinaldo Montesdeoca y Francisco Reyes.

En el encuentro también participaron profesionales y referentes en el ámbito de la actividad física accesible y la superación personal:

• Silvia Arbelo, instructora de Zumba Accesible

• Jorge Vega, creador de contenido.

• Ismailah Thaim, cantante profesional.

• Selena Aguilar, atleta de alto nivel.

• Yesenia Santana, instructora de yoga accesible.

Todos ellos y ellas compartieron su experiencia y energía positiva, convirtiéndose en un ejemplo de cómo seguir rompiendo barreras.

El evento se vivió con gran emoción y dejó patente que el fútbol puede ser una poderosa herramienta de inclusión social, fortaleciendo valores como la convivencia, el respeto y la igualdad. La organización agradece profundamente la participación de todos los equipos, instituciones, familias y colaboradores que hicieron posible esta jornada inolvidable.

