Ministros españoles critican el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso

Resumo: @Jennihermoso puede denunciar aquí, aunque fue en Australia. Pedir a Fiscalía que se querelle. No hay prisa: prescribe en 5 años. Es habitual la

presión para normalizar la #ViolenciaSexual.

No habrá proceso penal contra su voluntad. Sí debe haber respuestas no penales. https://t.co/rHsVi8KXmr