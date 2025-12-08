Recital de Aldama, con 22 puntos, para dar un nuevo triunfo a unos revitalizados Grizzlies

El grancanario se consolida como uno de los mejores sextos hombres, con una exhibición en la aplastante victoria ante los Blazers (119-96)

El grancanario Santi Aldama volvió a dar un recital en la NBA, consolidándose como uno de los mejores sextos hombres de la competición, firmando 22 puntos (7 de 11 en tiros de campo, 3 de 6 en triple), 7 rebotes, 2 robos y una asistencia tras 28:08 minutos en pista, en el triunfo de sus Grizzlies ante Portland Trail Blazers (119-96).

Cabe destacar que Memphis (11-13) tuvo un +34 mientras Aldama estuvo en la cancha, lo que deja entrever la importancia del isleño en el duelo ante los de Oregón.

El equipo de Tennessee tuvo siete hombres por encima de los 10 puntos, con Jaylen Wells y Kentavious Caldwell-Pope con 16 o Jock Landale con 15. Además, el banquillo de los Grizzlies aportó 69 puntos, casi el 58 % de los 119 del equipo.

Para los Trail Blazers (9-15), Jerami Grant completó 21 puntos y Deni Avdija 17.

LeBron se reivindica

LeBron quiso acallar las voces que empiezan a cuestionar su nivel con casi 41 años en unos Lakers (17-6) liderados hora por Luka Doncic y Austin Reaves.

Anotó 29 puntos, 12 de ellos en el decisivo último cuarto, firmó 7 rebotes, 6 asistencias, un tapón y un robo, además con un notable acierto en el tiro (12 de 17 en tiros de campo, incluido un 4 de 6 en triples).

James se había perdido el último partido de los Lakers en Boston, después de ver cortada su racha de casi 19 años el jueves en Toronto, donde solo anotó 8 puntos.

Doncic le hizo algo de sombra con un triple-doble (31 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias) para liderar a los Lakers frente unos 76ers (13-10) que tuvieron en Tyrese Maxey (28 puntos y 9 asistencias) su máxima referencia.

Sin Shai, los Thunder también arrasan

Mark Daigneault decidió dar descanso a Shai Gilgeous-Alexander en Salt Lake City a tres días del duelo de cuartos de final de la NBA Cup que los Oklahoma City Thunder (23-1) librarán con los Phoenix Suns.

Aún así, los Thunder pasaron por encima de Utah Jazz (8-15), a los que derrotaron por 101-130 encadenando así su decimoquinto triunfo.

Jalen Williams firmó 25 puntos y 8 asistencias, mientras que Chet Holmgren aportó 25 puntos y 9 rebotes para unos Thunder que tampoco contaron con Alex Caruso ni Luguentz Dort.