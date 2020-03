«Asumiría unas condiciones sanitarias inflexibles por entrenar»

«En el hipotético caso de que se cancelen los Juegos Olímpicos, que es completamente improbable, hay más campeonatos. En septiembre, octubre o noviembre, y como no se van a cancelar, sino que simplemente se van a aplazar, la preparación de un deportista que se ha perdido en un mes, no es algo que luego se recupere metiendo más horas», explica Blasco, contrariado con la situación.

«A nosotros ni nos han llamado», asevera

Cuando tu pierdes la forma física, la pierdes, y estar tres meses que sí o que no, es parar y lanzar a la basura la preparación», afirma Edu.

«El cuerpo, en 21 días, se acostumbra a lo que quieras que estés haciendo ahora», comenta el nadador que, además, pone en el foco del resto de competiciones, no solo en las Olimpiadas. «Todo se debería aplazar, pero sigo pensando que nos deben dejar entrenar», cuestiona Blasco siempre desde el respeto a las decisiones gubernamentales. De hecho, el propio Edu es consciente de la situación: «Por eso me he quedado aquí, en casa de un amigo y lejos de la mía. No quería poner a nadie en peligro, tengo conciencia cívica», matiza. «Entendería y asumiría unas condiciones sanitarias extremas e inflexibles y sino, se nos tendría que ayudar o dar una compensación económica», cuenta Blasco con cierta resignación, pues todavía nadie se ha puesto en contacto con él y está viendo cómo se va a perder toda la temporada. «Qué menos que llamarnos para pedirnos disculpas por ser los últimos monos», protesta el nadador con raíces majoreras. «Hay mucha gente que está trabajando y no son todos necesarios, a nosotros ni nos han llamado», concluye.