La banda sonora premiada en siete festivales internacionales que se fraguó en Teror El canario Ner Suárez y la andorrana Jèssica Casal son los autores de la música del cortometraje 'El mal donat' que dirigen Alfons Casal y Hector Mas

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

La pareja integrada por el compositor y músico multiinstrumentista grancanario Ner Suárez y la actriz y cantante andorrana Jèssica Casal, que reside desde hace años en Gran Canaria, son los autores de la banda sonora del cortometraje dirigido por los directores Alfons Casal y Hector Mas, 'El mal donat', un trabajo que sigue recogiendo elogios y premios por los distintos festivales internacionales por los que se ha presentado como Sitges o el Comic-Con de San Diego.

Ya suma 28 selecciones oficiales y siete galardones obtenidos en poco más de un año desde que fuera estrenada esta cinta que cuenta la historia de Catherina y Magdalena, dos hermanas que viven una compleja relación en la Andorra del siglo XVI, en plena cacería de brujas. El citado trabajo destaca por su narración en lengua catalana antigua y por su enfoque feminista, que pone en valor la historia y las leyendas populares de los Pirineos.

Recientemente la banda sonora de Suárez y Casal, en la que colabora el dúo Tarta Relena, recibió el Premio a Mejor Música Original en el Kork Horror Film de Estambul. La pareja, que empezó a componer la música para el corto en 2024 en los estudios de la casa en la que residen situada en el pequeño pago de El Palmar de Teror, es la primera banda sonora que trabajan conjuntamente. Según explica Jèssica Casal, en la partitura de este premiado cortometraje, «hay diversidad de sonoridades y timbres, matices que unen los personajes con los elementos clave de la historia. No es una banda sonora al uso. Lo interesante es que refleja las emociones y sensaciones de la protagonista desde su punto de vista».

Ner Suárez, quien ha centrado su proyección a través de la investigación sonora y la experimentación desde las músicas de raíz y colaborado con músicos como Domingo Rodriguez 'El Colorao', Gustavo Colina, Rita Payés, Arkano, Pedro Guerra o Christian Nieves, comenta que Casal «aportó durante el proceso el análisis interpretativo contribuyendo a que el pulso de la composición musical en la que se emplean sintetizadores y sonidos contemporáneos tuviera una mayor adaptabilidad a la realidad y desarrollo narrativo de la película ambientada en la Andorra del siglo XVI». A todo ello se une la participación de Tarta Relena que firma los créditos del corto titulado con la pieza 'Psalm 10', en que se animaron a utilizar chácaras, campanas y sonidos ambientales.

Cuando se refiere a la banda sonora de 'El mal donat' Ner Suárez aclara que empezaron a componer las primeras ideas desde el piano, que finalmente se quedó como elemento central. «Cuando tuvimos el color que le queríamos dar al conjunto, empezamos a construir capas: las voces, cuerdas, sintetizadores, sonidos ambientales y texturas, guitarras eléctricas, percusiones… Incluso recurrimos a las chácaras para darle la fuerza que no lográbamos conseguir con otro tipo de percusión». En todas las plataformas habituales ya puede escucharse la banda del cortometraje de Casal y Mas.

«Hemos trabajado juntos multitud de veces en teatro, cabaret, producción y en distintos proyectos artísticos y musicales multidisciplinares, pero nunca nos habíamos encargado de la composición original de un proyecto audiovisual. Hace 20 años que nos conocemos y nos gusta trabajar en equipo, ya que nos entendemos y complementamos muy bien», confiesa Jèssica Casal.

Sus trayectorias

Ner Suárez, que como músico forma parte de las bandas como de Lajalada, Hirahi Afonso, Atlántida, Nimañana, Yeray Rodriguez o Entre Ilhas, es autor de otras bandas sonoras de audiovisuales como 'La habitación del fondo', de Domingo Doreste, el documental 'Calima rosa', de Ismael Cabrera, el largometraje 'Wax is love', de Carlos María Domínguez o el corto 'Le Dernière Sèance, Omertá di Enrico', de Gino Rodríguez. Multiinstrumentista con un enfoque creativo y flexible, ha colaborado en numerosos proyectos de creación contemporánea e hibridación cultural tanto en la península como en Canarias.

Jèssica Casal ha colaborado como cantante solista con diferentes grupos de música en Andorra, Barcelona, la Seu d'Urgell y Canarias. Sus últimos proyectos como actriz han sido 'Quatre dones i el sol', dirigida por Roger Casamajor, estrenada en la temporada de la ENA (Escena Nacional de Andorra), con la que hizo temporada en el Teatre Akademia de Barcelona, y 'Límits', una obra de creación comunitaria dirigida por Guillem Gefaell y con la que acaba de hacer temporada el pasado mes de octubre dentro de la Temporada de Teatro de Andorra la Vella.