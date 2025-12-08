Marine Discazeaux y la autenticidad de la vida

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:27 Comenta Compartir

La actriz y realizadora francesa Marine Discazeaux lleva residiendo en Gran Canaria desde hace 17 años. Su corto de apenas dos minutos producido este mismo año y titulado 'Lejos', recibió recientemente en la 21º edición del Festival de Cortometrajes San Rafael en Corto (SREC) el Premio Distribución Domingo Socorro, que ahora le garantizará en el transcurso de 2026 su circulación y exhibición por alguno de los certámenes españoles más importantes, de la mano de la distribuidora Digital 104.

Discazeaux retrata la soledad que cualquier ser humano puede sentir en la orilla del mar al caer la noche… y mucho más si eres una persona migrante, como el protagonista de su corto, Mustafa Senta, que canta a través del teléfono móvil a su hijo para dormirlo desde un muelle de cualquier isla mientras lo vigila la silueta de un faro. «Obtener el premio de Distribución Domingo Socorro me resulta muy esperanzador. Me alegra profundamente que esta pieza pueda verse y que, sea cual sea el festival donde se proyecte, el público recuerde que las personas que emigran son seres humanos, y que detrás de cada una de ellas hay una historia. A menudo se tiende a ver a los migrantes como meras cifras, sin detenernos a pensar que quizá hayan dejado a sus hijos y seres queridos atrás, además de su hogar, su cultura y todo lo que fueron», explica la directora.

'Lejos' fue grabado de manera casi espontánea con su móvil. Ahora explica que si tuviera ocasión de producirlo nuevamente «lo volvería a rodar con una cámara mejor, porque en su momento no lo realicé pensando en que algún día llegaría a verse en pantalla grande». La directora recuerda algunas de las dificultades a las que se enfrentó cuando grabó este trabajo. «Rodamos en un muelle de Fuerteventura con un viento terrible, y tuvimos que grabar la voz dentro de mi coche —también azotado por el viento típico de la isla—. Además, solo disponíamos de una hora para rodar, porque en ese momento Mustafa, se alojaba en un centro de acogida de personas migrantes, debía regresar antes del anochecer… y nosotros estábamos grabando justamente al anochecer».

Objetivos

Siendo admiradora del recurso del cortometraje como medio de creación audiovisual sigue a pie juntillas el popular refrán, «lo bueno, si breve, dos veces bueno»: «Es muy cierto, ya que es desafío en tan poco tiempo llegar al corazón de la emoción del espectador», subraya esta realizadora a la que le seduce el cine documental autobiográfico, el cine de autor y el metacine.

«El cine, como el arte en general, debería disfrutarse también como un instrumento de concienciación. El cine documental puede aportarte conocimientos que quizá no tienes, pero la ficción también puede despertarte una emoción que te lleve a pensar con un poco más de humanidad y empatía sobre un tema que tal vez sientas lejano por la distancia, sea cual sea», añade Marine Discazeaux.

«En los últimos años me he centrado en contenidos de carácter social, que han ocupado gran parte de mis preocupaciones creativas. Sin embargo, hace unos diez años realicé varias piezas basadas en imágenes encontradas de mi familia y mi vida en Francia, que funcionaban como reflejo de un proceso emocional y terapéutico. Desde siempre me ha atraído la esencia misma de la realización y el uso de material de archivo», señala Discazeaux que, a pesar de protagonizar algunas producciones, confiesa no considerarse actriz.

Referentes

Quizás por ello su sensibilidad como directora esté cerca de las propuestas de la directora francesa Céline Sciamma, el quebequense Xavier Dolan y la directora catalana de 'Verano 1993', Carla Simón. «En mi caso, no me dedico al cine de manera profesional; lo hago cuando quiero y cuando realmente me nace. Mi vida no depende de ello. Supongo que ser mujer en la industria cinematográfica es más desafiante cuando tu sustento depende por completo de este trabajo y puedes verte más afectada por las desigualdades que, aún hoy, siguen presentes», sostiene Discazeaux.

Con la directora y guionista grancanaria Alba González de Molina protagonizó su primer largo de ficción, 'Julie', la historia de una mujer que lo deja todo atrás para empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie la conozca. González de Molina dijo de ella en una ocasión que sus ojos transmitían tristeza y fragilidad. Marine Discazeaux es posible que no esté muy de acuerdo con esta apreciación, sobre todo porque la senda de su cine transita y aboga por contar las emociones y las plenitudes de la vida misma.