Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Genk - Betis, en directo
Un momento de la presentación de la muestra, este jueves, en el TEA. C7

El TEA acoge la muestra 'Néstor reencontrado' hasta el 1 de marzo de 2026

La exposición, que abre sus puertas este viernes tras estrenarse en el Reina Sofía de Madrid, incluye 200 piezas del artista grancanario

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:18

Comenta

El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición 'Néstor reencontrado', una antológica que recupera la figura del artista grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre, a través de casi 200 obras de diferentes disciplinas entre pinturas de estilos diversos, murales, arquitectura y escenografías teatrales.

El espacio cultural organiza esta muestra en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tras su paso por Madrid, y con el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria.

La presentación de esta retrospectiva, que recala en Tenerife tras su paso por el Museo Reina Sofía de Madrid, tuvo lugar este jueves 23 de octubre en un acto que contó con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, que acudió junto con el director del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca, así como con las intervenciones del consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; del director artístico de TEA, Sergio Rubira; del comisario Juan Vicente Aliaga y de la subdirectora artística del Museo Reina Sofía, Amanda de la Garza.

La exposición 'Néstor reencontrado' tiene como objetivo redescubrir la figura del poliédrico artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938) y el recorrido se articula en torno a nueve secciones que reflejan las múltiples facetas del artista, quien desarrolló una fructífera e interesantísima trayectoria en los campos de la pintura, el muralismo, la escenografía, el diseño o la edición.

El público podrá revisitar, a partir de este viernes 24 de octubre hasta el 1 de marzo de 2026, esta parte fundamental de la obra de Néstor que conecta con las diferentes expresiones del simbolismo y el modernismo. La muestra es la primera gran exposición antológica dedicada al artista que se celebra en Tenerife.

El TEA anunció la pasada semana que existe la posibilidad de que la muestra recale en la capital grancanaria próximamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  7. 7 La nueva vida de la carabela La Niña en el parque de Santa Catalina
  8. 8 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido
  9. 9 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  10. 10 Empresarios canarios negocian con Baleària entrar en la naviera Armas a través de una sociedad conjunta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El TEA acoge la muestra 'Néstor reencontrado' hasta el 1 de marzo de 2026

El TEA acoge la muestra &#039;Néstor reencontrado&#039; hasta el 1 de marzo de 2026