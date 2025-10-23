El TEA acoge la muestra 'Néstor reencontrado' hasta el 1 de marzo de 2026 La exposición, que abre sus puertas este viernes tras estrenarse en el Reina Sofía de Madrid, incluye 200 piezas del artista grancanario

Un momento de la presentación de la muestra, este jueves, en el TEA.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 17:18

El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes acoge la exposición 'Néstor reencontrado', una antológica que recupera la figura del artista grancanario Néstor Martín-Fernández de la Torre, a través de casi 200 obras de diferentes disciplinas entre pinturas de estilos diversos, murales, arquitectura y escenografías teatrales.

El espacio cultural organiza esta muestra en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tras su paso por Madrid, y con el Museo Néstor de Las Palmas de Gran Canaria.

La presentación de esta retrospectiva, que recala en Tenerife tras su paso por el Museo Reina Sofía de Madrid, tuvo lugar este jueves 23 de octubre en un acto que contó con la presencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, que acudió junto con el director del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca, así como con las intervenciones del consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; del director artístico de TEA, Sergio Rubira; del comisario Juan Vicente Aliaga y de la subdirectora artística del Museo Reina Sofía, Amanda de la Garza.

La exposición 'Néstor reencontrado' tiene como objetivo redescubrir la figura del poliédrico artista canario Néstor Martín-Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938) y el recorrido se articula en torno a nueve secciones que reflejan las múltiples facetas del artista, quien desarrolló una fructífera e interesantísima trayectoria en los campos de la pintura, el muralismo, la escenografía, el diseño o la edición.

El público podrá revisitar, a partir de este viernes 24 de octubre hasta el 1 de marzo de 2026, esta parte fundamental de la obra de Néstor que conecta con las diferentes expresiones del simbolismo y el modernismo. La muestra es la primera gran exposición antológica dedicada al artista que se celebra en Tenerife.

El TEA anunció la pasada semana que existe la posibilidad de que la muestra recale en la capital grancanaria próximamente.