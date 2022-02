El Cabildo ratifica que licitará el cuidado de las personas con alguna discapacidad

El grupo de gobierno del Cabildo, formado por Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), Podemos y San Borondón, ratificó en la tarde de este miércoles, en sesión extraordinaria monográfica, la decisión de sacar a licitación el cuidado de las personas con alguna discapacidad que se presta en instalaciones de Tahíche. De este modo, no prosperó la demanda planteada por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) de buscar medidas que sirvan para evitar que Adislan (Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote) deje de operar.

La entidad sin ánimo de lucro citada lleva años operando, con decenas de profesionales en nómina, con la particularidad de que nunca ha contado con contrato regular en firme con el Cabildo, se dijo en la sesión, celebrada a instancias de los dos partidos de la oposición. El pleno tuvo lugar horas después de una concentración a las puestas de las dependencias que Adislan gestiona.

CC y PP justificaron su petición en el pleno, que se hizo por medios telemáticos, en que puede tener encaje en el Reglamento del Concierto Social aprobado inicialmente en enero pasado por el Gobierno de Canarias. Esta iniciativa, no obstante, explicó la titular de Bienestar Social, Isabel Martín, no cabe aún en la actualidad, al considera que el citado Reglamento no entrará en vigor hasta el próximo 13 de abril, «por lo que resulta totalmente imposible iniciar los trámites acogiéndose a dicho texto legal».

La consejera indicó que suspender los trámites iniciales de la licitación supondría volver a una situación de «alegalidad injustificable», añadiendo que «hemos llegado a esta situación por la desidia de Pedro San Ginés», el presidente hasta 2019, «que nos dejó, entre otras bombas pendientes de estallar, los servicios de bienestar social más importantes que presta este Cabildo sin ningún tipo de cobertura jurídica». En similar tono, la presidenta, María Dolores Corujo, precisó en el momento previo a que se pusiera punto y final a la sesión que con la decisión, «las familias tiene garantizado el servicio».

Por parte del PP se pronunció Jacobo Medina, quien en sus diversos turnos de intervención insistió en asegurar que ya existen recursos para hacer valer de la normativa avalada por el Ejecutivo canario. El rechazo dijo el portavoz conservador que iba a suponer que «se da la espalda a las familias y a los usuarios».

En nombre de CC intervino Pedro San Ginés, quien justificó la demanda de dejar sobre la mesa la licitación en que «se están poniendo en riesgo la calidad de vida de cientos de familias». Además, instó a los consejeros de Podemos a emular al concejal de Teguise que días atrás se sumó a la propuesta para que el Cabildo se replantee sus gestiones.

En cuanto al partido morado, Jorge Peñas fue rotundo cuando dijo que «no hay formación política que haya trabajado más e n favor del tercer sector», añadiendo que «no vamos a permitir que se siga en una situación irregular».