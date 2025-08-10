Montaña Cardones: caretas, disfraces y mucha fiesta Este pueblo ubicado en Arucas, lleno de cultura y tradición, mantiene a fuego uno de los carnavales más antiguos de la isla, que tiene más de un siglo de historia, con el Círculo de Labradores y la figura del párroco Paco Déniz como elementos claves para su supervivencia

Lo primero que aclara cualquier vecino de este pueblo es que Montaña Cardones no es un barrio, sino que ellos consideran que «son un municipio más». Además, la mayoría no se considera de Arucas -localidad a la que pertecen-, sino que, al ser preguntados, ellos contestan con orgullo que son de «Montaña Cardones».

Uno de los lugares emblemáticos de este sitio, además de su pronunciada montaña, es la parroquia de San Isidro Labrador. José López puso la primera piedra en 1897, pero fue en 1904 cuando se inauguró. Fue dedicada a la advocación de San Isidro Labrador, por la histórica vinculación de los vecinos con la agricultura.

Una de las principales características que tiene Montaña Cardones es que durante todo el año están de fiesta y celebración. Uno de los momentos más esperados año tras año son sus carnavales y no es para menos con la historia que se esconde detrás de ellos.

Durante la época franquista el Círculo de Labradores, ubicado en el centro de Montaña Cardones, era de los pocos lugares donde se celebraba el carnaval en la isla, además de forma clandestina puesto que estaban censurados. Una de las personas que hizo posible que se realizara el carnaval en esa época fue el párroco Paco Déniz, quien cuenta con una placa delante de la parroquia de San Isidro Labrador por todo lo que contribuyó al desarrollo de sus carnestolendas.

«Los carnavales en nuestra época los vivíamos maravillosamente. El padre Paco Déniz se ponía al final de la calle donde se encuentra el Círculo de Labradores y no dejaba pasar a la policía. Les decÍa que eran las fiestas de invierno. Él ayudó mucho a promover el carnaval en Montaña Cardones», cuenta Carmen Santana, que a sus 83 años es una de las pocas mujeres que pueden transmitir cómo se vivió el inicio del carnaval en el pueblo.

Este año, el Círuclo de Labradores, que comenzó siendo un espacio para reunirse los agricultores y ha terminado sirviendo para usos múltiples, cumple 96 años desde que se fundó. Carmen también cuenta que «mi marido era secretario del Círculo de Labradores y todo el mundo entraba gratis en la época carnavalera. Se juntaban más de 3.000 personas en un espacio muy pequeño«.

«Me vestía de máscara con una sábana y una careta. A partir de ahí fue cuando comenzamos a crear esta fiesta tan típica de Montaña Cardones, que se mantiene hasta el día de hoy», recuerda Carmen con añoranza.

Actualmente los carnavales en este maravilloso enclave se celebran a finales del mes de marzo y duran cuatro días. Andrés Ortega, uno de los vecinos que más ha estado involucrado en su organización año tras año, indica que «el primer día siempre es un domingo y se le hace un homenaje al párroco Déniz para abrir la época carnavalera en el municipio. Ya luego, el siguiente fin de semana, está completamente dedicado al carnaval, con eventos el viernes, sábado y domingo».

Una de las particularidades del carnaval de Montaña Cardones es que el escenario lo hacen entre los vecinos con materiales reciclados. José Santana y Geli Rodríguez, hija de Carmen, son un matrimonio que dedica gran parte de su tiempo a preparar todo para que el carnaval sea uno de los mejores momentos del año.

«José se dedica más a hacer el escenario, porque es muy bueno decorándolo. Yo estoy en la parte de la organización de los actos, es decir, contratando las murgas, los grupos para las verbenas...», señala Geli.

Más de un mes de fiestas

Jennifer Marrero es una de las personas que están metidas de lleno en la elaboración de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. «Durante todo el mes de mayo estamos de fiesta en Montaña Cardones, con multitud de festejos todos los fines de semana de ese mes y algunos días entre semana», comenta Jennifer. Pese a que la semana grande es la del 15 de agosto, en Montaña Cardones siguen durante quince días más con eventos para todos sus vecinos.

Jennifer explica que «si el 15 de agosto cae, por ejemplo, un lunes, la romería se hace el sábado siguiente. Nunca la hacemos antes de celebrar el día principal. La romería sale desde donde está la fábrica de las galletas Bandama y llega hasta la iglesia, donde salen los dos patronos a recibir la ofrenda que trae cada carroza».

Otro de los momentos más importante cada año en este lugar es la quema de la montaña. Esta tradición centenaria se celebra cada Viernes Santo y consiste en quemar unas cruces en la montaña del barrio en honor a La Virgen de la Soledad.

«Sobre las diez y media de la noche se realiza una quema de cruces en lo alto de la montaña con el fin de rendir homenaje a La Virgen. Cuando terminan de prender las hogueras, los feligreses bajan por la montaña con las antorchas encendidas y se forma una imagen espectacular que se puede ver desde el centro del pueblo. Estamos todo el jueves y viernes santo, durante el día, subiendo la madera y el serrín para poder realizar esta tradición», comenta Jennifer, que también está involucrada en la organización de esta celebración.

Los Granjeros, historia musical

Juan Valentín Alemán es el presidente del histórico grupo de folclore canario Los Granjeros, que tiene su sede en Montaña de Cardones. «Este año cumplimos 55 años desde que se fundó el grupo. Muchos integrantes del grupo Los Gofiones han pasado por aquí. Los Granjeros hacemos música de autor, ya que el 90% de nuestras canciones son de elaboración propia», indica Juan Valentín.

