Directo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Vox se rompe con reproches de transfuguismo a la nueva concejala no adscrita
Las Palmas de Gran Canaria

Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Consistorio retoma su actividad tras las vacaciones de verano

Javier Darriba

Javier Darriba

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:15

10:20

El traslado de la subestación eléctrica de La Cícer vuelve al pleno

El Pleno ha tenido que volver a ratificar su compromiso con el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer a la zona que está bajo el puente del Rincón. Aunque en junio ya se aprobó el documento ambiental estratégico de la modificación menor del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Barranco de Tamaraceite-El Rincón, la falta de la firma del geógrafo redactor, por un error informático en el proceso de rúbrica, ha obligado a enmendar este fallo y a devolver el expediente al pleno.

10:16

Cambio en la catalogación de un edificio del siglo XIX

Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento ha dado cumplimiento a una sentencia de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se cambia la ficha de catalogación del inmueble que hace esquina en las calles Lentini y Triana, incluida en el catálogo de protección municipal. La decisión fue ratificada por unanimidad.

10:10

Así va el presupuesto de este año: un 31% de los ingresos y un 22% de los gastos

El Ayuntamiento dio cuenta este viernes del nivel de ejecución presupuestaria de la primera mitad del año. Se trata de un documento que no ha recogido la mayor parte de los ingresos y gastos, en parte por el retraso con el que se aprobaron las cuentas; y en parte también porque la mayor parte de las liquidaciones se suelen contabilizar en la segunda mitad del año.

09:44

El Ayuntamiento cerró las cuentas generales de 2024 con un ahorro de 92,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado las cuentas generales de 2024, un documento que pone de manifiesto la situación económico-patrimonial y el resultado de su gestión económica. El Consistorio cerró el año pasado con un ahorro de 92,3 millones de euros, un 143% más que en 2023.

09:28

Los socorristas protestan en la plaza de Santa Ana

Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Los socorristas en huelga por la mejora de sus condiciones laborales se manifiestan ante las Casas Consistoriales, donde se celebra el pleno.

09:15

La salida de Vox de Clotilde Sánchez resta 4.800 euros al año al partido de ultraderecha

Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comienza con la ruptura de Vox . La concejala Clotilde Sánchez sale de la formación con la que concurrió a las últimas elecciones en cuarto lugar y se queda como concejala no adscrita.

La decisión, motivada por las diferencias no aireadas pero cada vez más patentes, supone un golpe económico a la formación de ultraderecha. La pérdida de un representante hace perder a Vox unos 4.800 euros al año.

