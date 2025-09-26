Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
El Consistorio retoma su actividad tras las vacaciones de verano
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:15
10:20
El traslado de la subestación eléctrica de La Cícer vuelve al pleno
El Pleno ha tenido que volver a ratificar su compromiso con el traslado de la subestación eléctrica de La Cícer a la zona que está bajo el puente del Rincón. Aunque en junio ya se aprobó el documento ambiental estratégico de la modificación menor del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria en el ámbito del Barranco de Tamaraceite-El Rincón, la falta de la firma del geógrafo redactor, por un error informático en el proceso de rúbrica, ha obligado a enmendar este fallo y a devolver el expediente al pleno.
La modificación en la que se trabaja en el área de Urbanismo es la de recalificar el suelo que necesita la instalación eléctrica, que pasará de suelo rústico de protección paisajística 3 (SRPP-3) a equipamiento estructurante, como se califica a aquellas instalaciones que tienen utilidad comunitaria, dentro del suelo rústico.
Desde hace más de una década, la asociación ciudadana Recuperar La Cícer ha tratado de recuperar este espacio y su reivindicación ha tenido un gran número de sentencias favorables, en el sentido de que la instalación eléctrica es ilegal e ilegalizable.
10:16
Cambio en la catalogación de un edificio del siglo XIX
El Ayuntamiento ha dado cumplimiento a una sentencia de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por la que se cambia la ficha de catalogación del inmueble que hace esquina en las calles Lentini y Triana, incluida en el catálogo de protección municipal. La decisión fue ratificada por unanimidad.
El inmueble, construido en la primera mitad del siglo XIX, se somete a una actualización en sus determinaciones urbanísticas. Si bien no cambia su nivel de protección, que sigue siendo ambiental, sí tiene que someterse a algunas correcciones, como la numeración actual de la calle.
El cambio más importante es el referido al cambio de directrices de intervención (ya no hace falta recuperar los huecos originales) y el permiso del uso residencial, que está establecido en la segunda planta del inmueble desde hace años.
El edil de Desarrollo Urbano, Mauricio Roque, hizo hincapié en que se trata de un cambio obligado por una sentencia.
El concejal del PP Gustavo Sánchez entiende que «el Ayuntamiento ha salido bien parado porque los cambios no minoran la protección», pero considera necesario hacer una revisión de oficio del catálogo de protección.
10:10
Así va el presupuesto de este año: un 31% de los ingresos y un 22% de los gastos
El Ayuntamiento dio cuenta este viernes del nivel de ejecución presupuestaria de la primera mitad del año. Se trata de un documento que no ha recogido la mayor parte de los ingresos y gastos, en parte por el retraso con el que se aprobaron las cuentas; y en parte también porque la mayor parte de las liquidaciones se suelen contabilizar en la segunda mitad del año.
En materia de ingresos, de los 551,1 millones de euros presupuestados, se cuenta ya con derechos de cobro por valor de 170,07 millones de euros (casi un 31%); en cuanto a los gastos, de los 550,76 millones presupuestados, ya ha reconocido en obligaciones de pago unos 119,79 millones de euros (casi un 22%).
Si se presta atención a las inversiones, el nivel de ejecución se ha quedado en un 4,9% (6,6 millones de los 135,2 millones previstos), que es el segundo más bajo a estas alturas del año desde el ejercicio presupuestario de 2020.
Como en el punto del orden del día anterior, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió el nivel de ejecución. «Cuando se cierra esta ejecución, los créditos iniciales de 520 millones se habían incrementado en unos 30 millones, que representan un 21,75% de las obligaciones reconocidas», expuso, «es mejorable, pero hay que considerar que el presupuesto se aprobó en abril, lo que lastra la ejecución; también hay que tener en cuenta que estamos mitad de partido y hay todavía posibilidades de gastar; en tercer lugar, por mi experiencia, la tendencia natural de todas las administraciones públicas se caracteriza por un aumento de la intensidad en los dos últimos trimestres».
La crítica del PP la protagonizó el edil Diego López-Galán, quien calificó de «fracaso» el nivel de ejecución presupuestaria del primer semestre. «El presupuesto se aprobó en abril porque ustedes lo aprobaron ese mes», señaló. Repasó los niveles de ejecución de algunas partidas, que incluso están por debajo de la del año de la covid. «Dígale a la gente que tiene en el banco 624 millones de euros con los contenedores rebosantes, sin viviendas de alquiler social», expuso.
Reprochó al gobierno que presentara los presupuestos como los mayores de la historia cuando sabían «que no los podrían ejecutar» con las limitaciones del techo de gasto.
La postura de Vox, defendida por Carmen Rosa Expósito, criticó también el retraso en la aprobación de los presupuestos. «Es una administración ineficaz».
Desde CC, David Suárez lamentó la baja ejecución. «Los recursos no suficientes por mucho que quieran apretar», expuso, «es preocupante que solo se ejecute un 4,89% de las inversiones».
En su segundo turno, Spínola adelantó la ejecución a 25 de septiembre. Las obligaciones reconocidas son 219,7 millones, superiores a las de 2023 y 2024. «Puede ser factible aproximarnos a un resultado que supere el 90% al finalizar el ejercicio», detalló, «el dinero está en el banco porque no podemos gastarlo».
Al final, la alcaldesa Carolina Darias reconoció las dificultades de las administraciones locales, tanto en materia de personal, como a la hora de llevar las políticas públicas municipales.
09:44
El Ayuntamiento cerró las cuentas generales de 2024 con un ahorro de 92,3 millones de euros
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado las cuentas generales de 2024, un documento que pone de manifiesto la situación económico-patrimonial y el resultado de su gestión económica. El Consistorio cerró el año pasado con un ahorro de 92,3 millones de euros, un 143% más que en 2023.
El informe del Órgano de Gestión Económico – Financiera detalla que el «importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto ascendió a 76.153.075,67 euros».
Del remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto 2024 (unos 464 millones de euros), el volumen total de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados asciende a 247,5 millones de euros, de los cuales el 73,31% son anteriores al 2019 y se encuentran totalmente provisionados. «Se reitera lo señalado en los informes de ejercicios anteriores sobre la necesidad de depurar estos saldos que, en su mayoría, corresponden a los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos», detalla el Órgano de Gestión Económico-Financiera.
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, adelantó que esta queja a va a ser subsanada en el ejercicio siguiente. Resaltó los 2.134 millones de euros del activo municipal y defendió la gestión municipal, aclarando que tenían hasta octubre para aprobar la cuenta.
Por su parte, la concejala Jimena Delgado-Taramona, en representación del PP, señaló que los datos demuestran que «su gestión merece un suspenso profundo». Para ella, son «la radiografía de un ayuntamiento que no funciona». «Ahora entendemos por qué la ciudad está tan sucia, por qué hay ratas, por qué faltan policías, por qué están los socorristas manifestándose», expusan, «no hay personal ni medios, y ustedes no ejecutan».
Criticó que se tenga 600 millones de euros en el banco mientras se debe 92 millones de euros a las empresas en la cuenta que recoge las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
Desde Vox, Carmen Rosa Expósito repasó las deficiencias que hay en la ciudad y la falta de gestión municipal, que tienen su reflejo en la cuenta general. «El presupuesto se tiene que notar en el día a día de los ciudadanos».
Para el portavoz de CC, David Suárez, «llegamos tarde» a la corrección solicitada por el Órgano de Gestión Económico-Financiera y lamentó que no se aprobaran las cuentas en plazo. «Tenemos una deuda de 253 millones de euros con acreedores», advirtió.
Spínola aseguró que las críticas del PP son «mentira», como el hecho de que no haya 200 trabajadores menos en las oficinas municipales, si bien no aclaró el descenso del personal. Además, defendió la ejecución del 99% del presupuesto que marca el techo de gasto y aseguró que la cuenta 413 –las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto- ha pasado de más de cien millones de euros a solo 76 millones de euros.
«Este Ayuntamiento tiene superávit y estamos constreñidos porque no podemos gastarnos todo lo que tenemos en el presupuesto», sentenció.
Vox le respondió que el superávit no puede ser motivo de orgullo porque es un dinero que acaba en el banco.
En su siguiente turno de palabra, Delgado-Taramona acusó a Spínola de mentir. «Los ciudadanos saben quién dice la verdad porque ellos sufren todos los problemas que pone en evidencia la cuenta general», indicó.
Por último, Spínola acusó al PP de importar la crispación al Salón Dorado. «Nunca jamás un grupo de la oposición ha llevado al gobierno cinco veces a la Fiscalía, infundiendo miedo a los funcionarios y eso genera inactividad, también en las empresas que se están retrayendo porque no quieren acabar en la Fiscalía», expuso, «judicializa la vida política y lo fía todo a la Fiscalía Anticorrupción». Y aclaró que la reducción de personal se queda en 113.
Por su parte, la alcaldesa Carolina Darias remató el punto del orden del día aclarando que el exceso de financiación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se debe al cumplimiento de las leyes actuales y de la regla de gasto. «¿Se imagina que el Ayuntamiento hubiera incumplido?», puso sobre la mesa.
09:28
Los socorristas protestan en la plaza de Santa Ana
Los socorristas en huelga por la mejora de sus condiciones laborales se manifiestan ante las Casas Consistoriales, donde se celebra el pleno.
Enlace copiado
09:15
La salida de Vox de Clotilde Sánchez resta 4.800 euros al año al partido de ultraderecha
El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comienza con la ruptura de Vox . La concejala Clotilde Sánchez sale de la formación con la que concurrió a las últimas elecciones en cuarto lugar y se queda como concejala no adscrita.
La decisión, motivada por las diferencias no aireadas pero cada vez más patentes, supone un golpe económico a la formación de ultraderecha. La pérdida de un representante hace perder a Vox unos 4.800 euros al año.
Hay que tener en cuenta que la asignación económica a los grupos políticos municipales consta de dos partes: la fija, que está formada por 2.000 euros al mes; y la variable, que se establece en función del número de concejales conseguidos en las elecciones, y que en el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está consignada en 400 euros mensuales.
Así, Vox tenía 2.000 euros de asignación fija y otros 1.600 euros por sus cuatro concejales. Al perder uno, ahora pasará de ingresar 43.200 euros al año a 38.400 euros.
Para Sánchez, en cambio, su nueva condición de concejala no adscrita no representa ninguna alteración económica ya que seguirá cobrando por asistencia a pleno (250 euros brutos) y a comisiones (150 euros brutos), con la limitación de que no podrá tener ingresos a los que disfrutaba como edila de Vox.
El primer cambio visible de la salida de Sánchez fue su posicionamiento en el Salón Dorado de las Casas Consistoriales. La concejala no adscrita se sentó ahora a la derecha del portavoz de CC, David Suárez, que queda como barrera entre Clotilde Sánchez y sus ya excompañeros.
El cambio de condición de Clotilde Sánchez también impondrá una reorganización de la composición de las comisiones «a fin de mantener la proporcionalidad y representatividad del Pleno» y una reducción del número de mociones que podrá presentar Vox en los órganos municipales.
El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, acusó a Clotilde Sánchez de transfuguismo y responsabilizó al PP de promover la disolución de su partido para evitar competencia electoral. «Usted ha adquirido la condición de tránsfuga desde que mantiene el acta de concejal y abandona el partido», le dijo, «es una gran deshonra que usted sea funcionaria del Cabildo de Gran Canaria».
La concejala no adscrita pidió el amparo de la alcaldesa, Carolina Darias, para que no se le llamara tránsfuga y solicitó respeto para otros compañeros que la han precedido, como Miguel Rastrero, concejal del Puerto del Rosario.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.