Siga en directo el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

09:44

El Ayuntamiento cerró las cuentas generales de 2024 con un ahorro de 92,3 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado las cuentas generales de 2024, un documento que pone de manifiesto la situación económico-patrimonial y el resultado de su gestión económica. El Consistorio cerró el año pasado con un ahorro de 92,3 millones de euros, un 143% más que en 2023.

El informe del Órgano de Gestión Económico – Financiera detalla que el «importe de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto ascendió a 76.153.075,67 euros».

Del remanente de tesorería de la liquidación del presupuesto 2024 (unos 464 millones de euros), el volumen total de derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados asciende a 247,5 millones de euros, de los cuales el 73,31% son anteriores al 2019 y se encuentran totalmente provisionados. «Se reitera lo señalado en los informes de ejercicios anteriores sobre la necesidad de depurar estos saldos que, en su mayoría, corresponden a los capítulos 1 a 3 del presupuesto de ingresos», detalla el Órgano de Gestión Económico-Financiera.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, adelantó que esta queja a va a ser subsanada en el ejercicio siguiente. Resaltó los 2.134 millones de euros del activo municipal y defendió la gestión municipal, aclarando que tenían hasta octubre para aprobar la cuenta.

Por su parte, la concejala Jimena Delgado-Taramona, en representación del PP, señaló que los datos demuestran que «su gestión merece un suspenso profundo». Para ella, son «la radiografía de un ayuntamiento que no funciona». «Ahora entendemos por qué la ciudad está tan sucia, por qué hay ratas, por qué faltan policías, por qué están los socorristas manifestándose», expusan, «no hay personal ni medios, y ustedes no ejecutan».

Criticó que se tenga 600 millones de euros en el banco mientras se debe 92 millones de euros a las empresas en la cuenta que recoge las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

Desde Vox, Carmen Rosa Expósito repasó las deficiencias que hay en la ciudad y la falta de gestión municipal, que tienen su reflejo en la cuenta general. «El presupuesto se tiene que notar en el día a día de los ciudadanos».

Para el portavoz de CC, David Suárez, «llegamos tarde» a la corrección solicitada por el Órgano de Gestión Económico-Financiera y lamentó que no se aprobaran las cuentas en plazo. «Tenemos una deuda de 253 millones de euros con acreedores», advirtió.

Spínola aseguró que las críticas del PP son «mentira», como el hecho de que no haya 200 trabajadores menos en las oficinas municipales, si bien no aclaró el descenso del personal. Además, defendió la ejecución del 99% del presupuesto que marca el techo de gasto y aseguró que la cuenta 413 –las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto- ha pasado de más de cien millones de euros a solo 76 millones de euros.

«Este Ayuntamiento tiene superávit y estamos constreñidos porque no podemos gastarnos todo lo que tenemos en el presupuesto», sentenció.

Vox le respondió que el superávit no puede ser motivo de orgullo porque es un dinero que acaba en el banco.

En su siguiente turno de palabra, Delgado-Taramona acusó a Spínola de mentir. «Los ciudadanos saben quién dice la verdad porque ellos sufren todos los problemas que pone en evidencia la cuenta general», indicó.

Por último, Spínola acusó al PP de importar la crispación al Salón Dorado. «Nunca jamás un grupo de la oposición ha llevado al gobierno cinco veces a la Fiscalía, infundiendo miedo a los funcionarios y eso genera inactividad, también en las empresas que se están retrayendo porque no quieren acabar en la Fiscalía», expuso, «judicializa la vida política y lo fía todo a la Fiscalía Anticorrupción». Y aclaró que la reducción de personal se queda en 113.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Darias remató el punto del orden del día aclarando que el exceso de financiación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se debe al cumplimiento de las leyes actuales y de la regla de gasto. «¿Se imagina que el Ayuntamiento hubiera incumplido?», puso sobre la mesa.