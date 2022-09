CANARIAS7 Carrera de las Empresas, rumbo a Alisios

La sexta edición de la CANARIAS7 Carrera de las Empresas tendrá lugar este domingo 2 de octubre en la capital grancanaria y por primera vez la entrega de dorsales se realizará en las instalaciones de Alisios los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, en la gran plaza de eventos.

«Alisios ya cuenta con casi cinco años de vida y desde su nacimiento no ha dejado de crecer en el corazón y alma de sus visitantes, posicionándose como el Centro Comercial referente en Canarias. Esta entrega de dorsales es un ejemplo más del crecimiento de Alisios, donde su implicación y la colaboración en diferentes eventos, deportivos, culturales, lúdicos, etc. es parada obligada. La recogida de dorsales en Alisios de los miles de corredores que se darán cita en esta competición supone un punto de encuentro donde los asistentes disponen de todas las comodidades y servicios: aparcamiento gratuito, carga eléctrica gratuita de vehículos, actividades infantiles, el tren Alisios y la gran oferta de ocio y restauración donde no falta nada», destacan.

La entrega de dorsales comenzará este jueves en Alisios, de 10.00 a 21.00 horas. Cada persona podrá retirar un máximo de cinco dorsales, previa autorización firmada, para así agilizar el proceso. El viernes 30 de septiembre se repetirá el mismo horario de entrega de dorsales, de 10.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado 1 de octubre, se cerrará este periodo de 10.00 a 14.00 horas.

CANARIAS7 Carrera de las Empresas regresa, tras dos años de parón por la pandemia, coincidiendo con el 40 aniversario del nacimiento del periódico, y lo hace con una enorme ilusión de volver a recuperar el espíritu de una carrera diferente, donde prima la labor de equipo y la solidaridad, así como su ambiente festivo.

Punto de encuentro

La gran plaza de eventos de Alisios será el punto de encuentro de los miles de participantes de una competición que c ontará con dos modalidades -5 y 10 kilómetros- y que se complementará con una carrera infantil.

La sexta edición arrancará este domingo 2 de octubre, a las 10.00 horas, con la modalidad de 10K, y continuará a las 12.00 horas con el 5K y a las 13.00 horas se celebrará la modalidad infantil.

CANARIAS7 Carrera de las Empresas cuenta con un recorrido espectacular, con la Fuente Luminosa como punto neurálgico y con Luis Doreste Silva, León y Castillo y Triana como calles referentes.

Ya se ha iniciado la cuenta atrás y el jueves, con el arranque a las 10.00 horas de la entrega de dorsales en Alisios, se empezará a vivir el ambiente previo a una carrera divertida y diferente.

Los equipos ya están definidos, la puesta a punto ha finalizado. Ya es hora de disfrutar el domingo por las calles de Las Palmas de Gran Canaria de una gran fiesta del deporte.