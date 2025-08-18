Los Giles, una panorámica a Las Canteras que hace falta mimar

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 18 de agosto 2025, 22:54 Compartir

Aveces vivir alejado del bullicio y el ajetreo constante de Las Palmas de Gran Canaria es un regalo. Sin embargo, en otras ocasiones es un suplicio porque cuesta el doble de esfuerzo que las administraciones públicas hagan algo en el barrio. Esa sensación tienen en Los Giles.

A tan solo cinco minutos de Tamaraceite y entre los barrios de Ladera Alta, al norte; Tenoya, al oeste; y Las Majadillas, al este, Los Giles vive con muchas demandas, aunque gracias a su lucha este barrio en lo alto del municipio ha encontrado su hueco, por muy pequeño que sea. «Tranquilidad, paz y armonía». Son las tres palabras que más repite el presidente de la asociación de vecinos San Juan Bosco, Sebastián Padrón, conocido por Chano, mientras observa la playa de Las Canteras desde el final de la calle Almudena, en uno de los miradores donde mejor se aprecia la majestuosidad del océano Atlántico y parte de la capital grancanaria.

Los Giles, que cuenta con alrededor de 5.000 habitantes, según datos del INE, se caracteriza por sus espléndidas vistas. «Aquí se debería hacer un gran mirador, creemos que este espacio natural podría estar más bonito», dice Padrón mientras observa a su alrededor cómo justo en ese momento un equipo de Gesplan del proyecto Stop Culebra Real monotoriza una serpiente invasora. «Queremos que las personas se sienten horas y horas mirando el horizonte... aquí todo el mundo que viene se relaja», apostilla con énfasis.

Los agricultores fueron los que empezaron la lucha de este enclave de la capital grancanaria. «Todas estas tierras estaban rodeadas de tomateras, habría que impulsar el trabajo agrícola», asevera con nostalgia el representante vecinal mientras señala el lugar ahora baldío al que se refiere.

Eso sí, para este vecino es fundamental que se cuide la fauna. Este lugar ha sido históricamente sitio de asentamiento del lagarto gigante de Gran Canaria y todavía se pueden ver muchas colonias, sobre todo cerca del barranco de Jacomar. «Hay que seguir conservándolos, ya que es un lacértido endémico de la isla», añade.

La zona ha mejorado gracias al carácter «luchador» de sus vecinos. «En los años 80 no teníamos alcantarillado, ni luz, ni agua...», recuerda Chano mientras enumera lo que todavía falta mejorar. «Queremos que se instalen las marquesinas en las paradas de guagua. Otro problema importante es la excesiva velocidad a la que pasan los vehículos por el barrio. Los coches circulan a una velocidad tremenda junto a la plaza, es un peligro», comenta mientras mira la carretera GC-201, que cruza por el barrio. Este representante vecinal cree que debería contar con la instalación de semáforos de control de velocidad, al estilo de los que se han colocado en Bañaderos.

Pero no todo son reclamos a las instituciones públicas. Los Giles también dedica tiempo a divertirse y disfrutar de sus fiestas. Las fiestas en honor de San Juan Bosco se celebran entre finales de junio y principios de julio. «Estamos cada vez promocionándolas más, cada año nos esforzamos para mejorar, la exigencia siempre está ahí». El presidente de la asociación de vecinos no se olvida de los jóvenes. «Están cada vez siendo más participativos. Cada miércoles están juntándose algunos en nuestros locales para promover ideas», apunta justo cuando camina por la calle donde se encontraba el lugar donde trabajaba Herminio, que fue uno de los esteleros más famosos de la isla en los años 80.

«Aquello era una locura, venían personas de todos los pueblos para ir a Herminio», recuerda Juan Pecino, directivo de la asociación de vecinos. «Las carreteras antes eran de tierra, esto ha crecido muchísimo», detalla.

El deporte, gran atractivo

Si hay algo que también sobresale en Los Giles son sus condiciones y orografía idóneas para diferentes prácticas deportivas. Desde saltar en parapente o ala delta en uno de los mejores lugares de la isla hasta correr por infinidad de caminos alrededor del barrio. «Esto es un lujo, aquí puedes salir a correr, a caminar o incluso coger la bici y llegar a Las Canteras y volver», comenta Padrón con entusiasmo.

El vuelo en ala delta o parapente está considerado uno de los mejores de la isla. «Es una constante verlos tirándose. Ahora van abajo, a la zona de los tomateros porque al no haber cultivos pues es ideal para realizar el vuelo», afirma. Además, puede practicarse a lo largo de todo el año debido a las buenas condiciones climatológicas que se dan en esta zona.

Una vez al año, este sitio recibe a corredores y corredoras de cualquier rincón del mundo. Esto es gracias a la Transgrancanaria, una de las mejores carreras de trail de Europa. La modalidad clásica sale desde Las Canteras y el primer punto de avituallamiento está ubicado en Tenoya. Antes de llegar allí, los corredores pasan por el entorno de Los Giles y disfrutan de su gran mirador.

