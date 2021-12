Muchos tecnólogos creen que el coche eléctrico que usa hidrógeno es el vehículo del futuro. Pero al hablar de hidrógeno también se piensa en su utilización en la industria y en los domicilios. El hidrógeno tiene tres cualidades: se puede almacenar en estado gaseoso o líquido, se puede distribuir utilizando gaseoductos y, en su combustión, no emite gases de efecto invernadero. Una alternativa estrella en un modelo energético sostenible. ¿Cuál es el problema? El coste y la dificultad de producción. El hidrógeno hay que obtenerlo de otras sustancias. El más barato, el 'hidrógeno gris', se obtiene de los combustibles fósiles pero no es muy respetuoso con el medio ambiente y lo emplean las refinerías y la industria química. El 'hidrógeno azul' también procede de los combustibles fósiles, pero es más caro al pasar por un proceso de captura y almacenamiento carbono. El 'hidrógeno verde', más caro, se obtiene por electrólisis del agua y carece de emisiones. El precio se debe a que la electrolisis consume mucha energía eléctrica. Si esa energía se obtiene con combustibles fósiles, no resuelve el problema de emisiones cero. El ciclo de emisiones cero requiere realizar la electrólisis con energía renovable. ¿Cuál es el problema?

Pues que la producción de energía eléctrica renovable es intermitente: a veces es insuficiente para satisfacer la demanda pero, cuando sobrepasa la demanda, se deja de producir. Esto se debe a que las empresas del sector eléctrico solo producen la electricidad que va a ser consumida. Este problema se incrementa cuando aumenta el porcentaje de energía renovable en el mix eléctrico. Situación que podría ser diferente si existe un sistema de almacenamiento de energía a gran escala basado en el hidrógeno. Si condiciones favorables incrementan la producción de electricidad renovable es cuestión de desviarla a las plantas de producción de hidrógeno. La ciencia y la tecnología se esfuerzan en optimizar el proceso. Así, para un precio de energía eléctrica de 2,5 céntimos de euro por kWh se espera, pronto, alcanzar precios de 2,5 euros por Kg de hidrógeno, lo cual es rentable. Existen otras alternativas para obtener hidrógeno. Una, más barata que la electrólisis, es la utilización de gas natural. Se denomina 'reformado de metano' y en este caso hay que eliminar el carbono remanente –si un país no es productor de gas, tiene una dependencia del exterior–. Otras alternativas son la celulosa, el etanol, los azúcares, el ciclo de Westinghouse que utiliza azufre, etc.

Muchos expertos opinan que es imposible alcanzar los objetivos medioambientales de la UE para 2050 sin una economía basada en el hidrógeno. En Holanda, un proyecto con una inversión de 1.000 millones de euros busca implantar un sistema energético del norte del país basado en el hidrógeno. En España, con buenas condiciones para las energías renovables, proyectos similares serían una apuesta de futuro de alto interés científico, tecnológico y económico.