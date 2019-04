«Se alquila apartamento en Puerto Rico: No canarios, no marroquíes»

Una joven denuncia haberse encontrado una oferta de alquiler en el sur de Gran Canaria en una página de anuncios que puede ser discriminatorio y racista. En el anuncio del alquiler de un apartamento en Puerto Rico, se especifica que no se admiten «canarios ni marroquíes». Esta oferta inmobiliaria, según se especifica en la publicación, está gestionada por un profesional y, aunque hace una selección de posibles inquilinos, sí que admite por el contrario mascotas.

«Se alquila apartamento en Puerto Rico y con aparcamiento. Se permiten animales y se pide solvencia económica demostrable. NO CANARIOS, NO MARROQUÍES. El precio es 650 euros, luz y agua a parte», reza la publicación publicado en un famoso portal de anuncios. La denunciante asegura haber visto por última vez el anuncio este miércoles, aunque la publicación no está activa en estos momentos.