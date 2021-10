España vuelve a rozar máximos con 25.438 casos en solo 24 horas

España volvió a rozar su techo de nuevos casos y registró este martes 25.438 contagios en tan solo 24 horas. Se trata de la cuarta vez -la segunda este mes- que el país supera peligrosa barrera de los 25.000 casos. Este martes, España se quedó a solo 157 infectados de llegar a su récord de la serie histórica, los 25.595 contabilizados el viernes 30 de octubre, en plena escalada de la segunda ola. Lo preocupante ahora -explican desde Sanidad- es que el país se mueve ya en parámetros récord y todavía apenas ha comenzado a escalar la tercera oleada del virus.

Volver a pasar el listón de los 25.000 casos de hoy, que se tradujeron en casi 18 nuevos infectados por minuto durante las últimas 24 horas, no fue ninguna sorpresa en el departamento que dirige Salvador Illa después de que el pasado fin de semana, con 61.422 positivos, se superaran también todas las marcas.

En Sanidad esperaban un martes especialmente negro no solo por el habitual retraso de las notificaciones durante los días de fiestas sino también por la acumulación de pruebas de pacientes sospechosos que no pudieron hacerse en una decena de comunidades durante los últimos días a cuenta del temporal Filomena. Sin embargo, no se produjo la temida 'tormenta perfecta', probablemente, según los técnicos de Sanidad, porque todavía no han entrado en las estadísticas con toda su magnitud el 'efecto Navidad' y los primeros brotes provocados por la 'cepa británica'. De hecho, los 25.438 positivos de hoy solo son un 7% más de contagios que los 23.700 registrados el martes de la semana pasada cuando todavía no había habido tiempo de que el aumento de la movilidad y las interacciones sociales de las vacaciones se hubieran manifestado con toda su crudeza.

Aun así, y a pesar de que el golpe de este martes no llegó a confirmar los peores presagios, el incremento de los contagios provocaron una nueva escalada de la incidencia acumulada (IA) nacional que se situó en los 454 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 19 contagios más que el lunes. En solo una semana, la incidencia en el país ha crecido en 158, un ritmo de aumento mucho más intenso que en la segunda ola. España tiene ya una IA solo 75 puntos por debajo de la máxima registrada en la cumbre de la segunda oleada (529 casos el lunes 9 de noviembre).

No generalizado

Casi la única noticia esperanzadora del día vino, precisamente, de esa IA. Por primera vez desde hace varias jornadas, las incidencia no creció de forma simultánea en todos los territorios. En tres comunidades descendió: Canarias pasó de 151 a 150, Cataluña de 524 a 523 y Murcia de 299 a 279. Pero aun así la situación reflejada por la estadísticas de Sanidad fue muy preocupante con siete autonomías ya con más de 500 casos, el doble que los que Sanidad considera zona de «riesgo extremo». Se trata de Extremadura, que por segundo día superó el millar de casos con 1.076 positivos, Madrid con 621, Baleares con 600, Castilla- La Mancha con 595, La Rioja con 593, Comunidad Valenciana con 565 y Cataluña con 523. Solo dos autonomías entre los 19 territorios, Canarias y Asturias, se situaron fuera del «riesgo extremo», al estar por debajo de los 250 casos.

El mes de crecimiento continuado de casos desde que la segunda ola tocara suelo el 10 de mayo está tensionando cada vez más el sistema asistencial y las estadísticas de este martes fueron buena muestra de ello. Todos los parámetros empeoraron. Algunos lo hicieron de manera alarmante c omo el número actual de ingresados en España por covid que se situó en 17.642 personas, unas cifras que no se veía desde finales de noviembre, todavía en el punto álgido de la segunda ola. Igualmente alto fue el número de personas ingresadas por coronavirus en las últimas horas que llegó a las 2.377, también guarismos de los peores momentos de la anterior oleada.

Con una positividad en los test del 16,16%, también en máximos de los últimos tres meses, no es de extrañar que los indicadores hospitalarios también siguieron hoy empeorando. El procentaje de camas UCI ocupadas por enfermos de Covid -el indicador más delicado- se situó por segundo día consecutivo por encima del 25% (exactamente en 26,97%), la línea roja que marca la situación de alarma.

Los fallecidos este martes también marcaron máximos del mes de diciembre con 408 personas en 24 horas, más que los 401 decesos registrados durante todo el fin de semana. El número total de víctimas mortales, según Sanidad, se eleva ya los 52.683 personas.